Lunedì gli ETF spot statunitensi su Bitcoin hanno attirato quasi 1 miliardo di dollari, il loro maggiore afflusso giornaliero dall’ottobre 2025, mentre Bitcoin è salito brevemente sopra gli 87.000 dollari.

Gli ETF spot su Bitcoin statunitensi hanno attirato lunedì quasi 1 miliardo di dollari di afflussi netti, il loro maggior risultato giornaliero del 2026.

I fondi hanno registrato afflussi netti giornalieri per 998,9 milioni di dollari, superando il precedente massimo del 2026, pari a 844 milioni di dollari il 14 gennaio, secondo i dati di SoSoValue.

Il totale di lunedì ha segnato anche il maggior afflusso giornaliero dal 6 ottobre 2025, quando gli ETF spot su Bitcoin statunitensi avevano attirato oltre 1,2 miliardi di dollari. Nonostante l'impennata, finora nel 2026 gli ETF spot su Bitcoin statunitensi hanno registrato deflussi netti per circa 464 milioni di dollari.

L'iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock ha guidato gli afflussi di lunedì con 381 milioni di dollari, seguito dall'ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) con 289 milioni di dollari e dal Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) di Fidelity con circa 239 milioni di dollari, secondo i dati di Farside Investors.

Bitcoin era scambiato a 85.430 dollari al momento della pubblicazione, in rialzo del 4,7% nelle 24 ore e del 12,3% nell'ultimo mese. Lunedì è salito brevemente sopra gli 87.200 dollari, secondo CoinGecko. Lunedì Julio Moreno di CryptoQuant ha dichiarato che Bitcoin si era portato al di sopra della sua media mobile a 365 giorni, che ha descritto come l'ultimo segnale necessario per confermare un nuovo mercato rialzista.

Gli ETF spot su Ether statunitensi hanno attirato lunedì circa 270 milioni di dollari, il loro maggior afflusso giornaliero del 2026. Gli ETF spot su XRP statunitensi non hanno registrato flussi netti, portando gli afflussi netti cumulativi a circa 1,71 miliardi di dollari.

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