Strategy ha acquistato 950 Bitcoin per 75,7 milioni di dollari dopo una pausa di due settimane e ha speso altri 174 milioni di dollari per riacquistare le sue azioni privilegiate STRC.

La Strategy di Michael Saylor ha ripreso ad acquistare Bitcoin dopo una pausa di due settimane, continuando nel frattempo a riacquistare le sue azioni privilegiate STRC.

Strategy ha acquisito 950 Bitcoin (BTC) per 75,7 milioni di dollari a un prezzo medio di 79.670 dollari per moneta tra lunedì e domenica, secondo un modulo 8-K depositato lunedì presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.

L’acquisto ha portato le partecipazioni di Strategy a 846.000 BTC, acquisiti per circa 63,8 miliardi di dollari a un costo medio di 75.416 dollari per Bitcoin, incluse commissioni e spese. Con Bitcoin scambiato a 84.925 dollari al momento della pubblicazione, Strategy registrava un guadagno non realizzato di circa 8,05 miliardi di dollari sulle sue partecipazioni.

L’acquisto avviene mentre Strategy bilancia la sua strategia di accumulo di Bitcoin con la gestione di una raccolta crescente di titoli privilegiati e di riserve di liquidità per miliardi di dollari.

Le azioni di Strategy, la più grande società al mondo quotata in borsa con una tesoreria in Bitcoin, sono salite del 7,4% a 165,2 dollari nelle contrattazioni pre-market di lunedì, secondo i dati di Yahoo Finance. Anche Strive, il quinto maggiore detentore aziendale di Bitcoin al mondo, ha annunciato lunedì acquisti di Bitcoin. La società ha aggiunto 1.355 BTC la scorsa settimana, portando il totale a 26.355 monete. Le sue azioni sono salite del 6,44% a 32,03 dollari.

Strategy spende 174 milioni di dollari per riacquistare STRC

Strategy ha continuato a riacquistare le sue azioni privilegiate perpetue, STRC, riacquistando circa 1,77 milioni di azioni per 174 milioni di dollari nella stessa settimana.

STRC è salita dello 0,35% a 98,85 dollari nelle contrattazioni pre-market di lunedì.

Strategy ha dichiarato di avere ancora 875,1 milioni di dollari disponibili nell’ambito del suo programma di riacquisto di azioni privilegiate e 1 miliardo di dollari residuo nell’ambito del suo programma di riacquisto di azioni MSTR.

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La società ha inoltre riferito di non aver effettuato vendite nell’ambito dei suoi programmi di offerta “at-the-market” tra il 14 e il 20 settembre, il che significa che durante quel periodo non ha raccolto fondi attraverso tali programmi.

La liquidità disponibile di Strategy diminuisce

Il saldo di “USD Cash” di Strategy è diminuito di quasi il 20%, a 1,05 miliardi di dollari dai precedenti 1,30 miliardi, quando la società ha riferito il saldo di cassa precedente.

La sua “USD Reserve” separata è scesa a 5,04 miliardi di dollari dai precedenti 5,10 miliardi, mentre Strategy utilizzava 57,4 milioni di dollari per pagare i dividendi sulle azioni privilegiate e gli interessi sul debito in essere.

Strategy utilizza la USD Cash per finalità di tesoreria più ampie, inclusi gli acquisti di Bitcoin e la gestione del capitale, mentre la sua USD Reserve è destinata principalmente a sostenere i dividendi sulle azioni privilegiate e gli interessi sul debito.

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