Bitcoin (BTC) mostra segnali forti che il suo ultimo minimo di lungo periodo sia già stato raggiunto, secondo un classico indicatore di trading.





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Ad agosto, l’indicatore Fisher Transform ha registrato un incrocio rialzista mensile per la sola quarta volta nella storia di Bitcoin, secondo Willy Woo.

I precedenti incroci mensili hanno accompagnato la fine dei mercati ribassisti di Bitcoin, compresa la fase di fine 2022, quando l’indicatore Fisher Transform ha raggiunto -3,83.

Una divergenza rialzista è proseguita sui timeframe settimanali, riecheggiando le fasi finali della tendenza al ribasso del prezzo di BTC nel 2022.





L’analista vede prove di una netta inversione del prezzo di BTC





In un thread su X di venerdì, l’analista Willy Woo ha segnalato letture chiave dell’indicatore Fisher Transform, uno strumento di analisi delle tendenze dei prezzi creato nel 2002.





L’indicatore attenua l’andamento del prezzo di un asset per creare un grafico leggibile della forza del trend. I prezzi di mercato tendono a trascorrere più tempo intorno ai valori estremi rispetto ai normali dati statistici. Il Fisher Transform corregge questo applicando una trasformazione basata sui logaritmi.





L’indicatore è composto da due linee di tendenza, la linea Fisher e la linea di trigger, che oscillano su una scala con lo zero al centro. La linea di trigger deriva dalla linea Fisher ed è tracciata con un ritardo di un periodo.





Woo mostra che, per Bitcoin, una brusca inversione al rialzo del Fisher, in cui le due linee di tendenza si incrociano, ha coinciso con i minimi dei mercati ribassisti quando osservata sui timeframe mensili.





«Minimi di BTC: 3 su 3 senza falsi segnali. L’ultimo incrocio è il quarto registrato», ha commentato.





Grafico a un mese di BTC/USD con dati del Fisher Transform. Fonte: Cointelegraph/TradingView





L'incrocio in questione si è verificato a luglio a -2,26 e, se continuerà a svilupparsi, la storia suggerisce che BTC/USD intraprenderà un nuovo trend rialzista di lungo periodo. Woo, tuttavia, osserva che il prezzo potrebbe ancora consolidarsi e continuare a scendere, richiamando un fenomeno analogo osservato durante i mercati rialzisti, quando Fisher ha prodotto un incrocio ribassista per poi generare successivamente un nuovo incrocio rialzista.





Secondo Woo, ciò è dovuto alla presenza di trader speculativi durante i trend rialzisti di lungo periodo del prezzo di BTC, che influenzano lo slancio del mercato perché sono sensibili ai movimenti di prezzo a breve termine. Al contrario, durante le fasi di formazione dei minimi dei mercati ribassisti, tali trader sono per lo più assenti, aumentando l'affidabilità dei segnali di minimo del Fisher.





«Quando il prezzo scende a un livello in cui gli investitori riconoscono valore, la pressione d'acquisto riprende vigore, ma siamo privi di speculatori. Il prezzo si inverte in modo più netto, senza i falsi segnali altalenanti osservati sui massimi. Pertanto, i minimi sono più facili da definire. Ciò si osserva in molti segnali, anche nel Fisher Transform qui», ha aggiunto.





La divergenza rialzista del Fisher segue il mercato ribassista del 2022





Il grafico settimanale mostra un'altra struttura rialzista del Fisher in formazione per tutto il 2026. Qui, l'indicatore ha raggiunto il suo minimo relativo di -2,85 alla fine di dicembre dello scorso anno, con BTC/USD ancora intorno ai 90.000 $.





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Grafico settimanale di BTC/USD con i dati della trasformata di Fisher. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Da allora, Fisher ha registrato una successione di minimi crescenti, mentre il prezzo ha continuato a segnare minimi decrescenti, creando una divergenza rialzista. Lo stesso schema è emerso nel 2022: una divergenza rialzista in Fisher ha accompagnato gli ultimi sei mesi del precedente mercato ribassista di Bitcoin.





Grafico settimanale di BTC/USD con i dati del Fisher Transform. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Nonostante negli ultimi mesi diverse metriche on-chain abbiano attivato segnali di inversione del mercato ribassista, persistono dubbi sul fatto che i minimi del ciclo, vicini a 57.000 dollari dopo 21 mesi raggiunti da Bitcoin il 1° luglio abbiano davvero segnato un nuovo minimo del ciclo.





La scorsa settimana, lo stesso Woo ha osservato una mancanza del consueto interesse degli acquirenti in corrispondenza di questi minimi, mentre l'attività sul lato degli ordini di acquisto suggeriva che all'epoca solo una manciata di investitori con grandi volumi stesse accumulando.



