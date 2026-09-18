James Check, fondatore e analista capo di Checkonchain, ha affermato che Bitcoin potrebbe aver già stabilito il minimo del ciclo dopo aver attraversato due eventi di capitolazione, sostenendo che i cambiamenti nel comportamento degli holder indicano che il mercato ha assorbito gran parte della pressione di vendita.

Bitcoin (BTC) ha raggiunto un record di poco superiore a 126.000 $ nell’ottobre 2025 e veniva scambiato intorno a 77.400 $ al momento della stesura, quasi il 39% al di sotto del suo picco. Alcuni trader si aspettano che BTC stabilisca un altro minimo nell’ottobre 2026, sulla base del suo storico ciclo quadriennale. A luglio, l’analista Benjamin Cowen ha affermato che i dati sulla durata dei cicli e il calendario delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti indicavano una finestra per il raggiungimento del minimo nel quarto trimestre.

In un’intervista al programma di Cointelegraph Proof of Thesis, Check ha descritto il calo di Bitcoin verso i 60.000 $ a febbraio come una «capitolazione dovuta al dolore del prezzo», quando gli investitori che avevano acquistato vicino al picco hanno venduto subendo perdite considerevoli. Ha individuato una seconda «capitolazione dovuta al dolore del tempo» intorno ai 58.000 $ tra giugno e luglio, dopo mesi di andamento laterale dei prezzi che avevano portato gli holder a chiedersi se Bitcoin si sarebbe ripreso.

«Qual è la differenza tra 58.000 $, 59.000 $ o 60.000 $? Nulla», ha dichiarato Check a Cointelegraph. «Sono i sei mesi che li separavano. Questa è la differenza effettiva.» La sua valutazione mette in discussione le aspettative di un minimo a ottobre, suggerendo che i segnali di capitolazione associati a un minimo del mercato ribassista siano comparsi mesi prima.

Check ha affermato che circa 300 miliardi di dollari di base di costo di Bitcoin erano concentrati tra 58.000 $ e 70.000 $, mentre circa 4 milioni di BTC sono passati da una perdita non realizzata a un profitto durante la successiva ripresa. Ha aggiunto che gli holder di lungo periodo controllano ora circa l’80% della ricchezza di Bitcoin e hanno maggiori probabilità di attendere prezzi sostanzialmente più alti anziché vendere dopo un rimbalzo di breve periodo.

Il ciclo quadriennale di Bitcoin trae in inganno i trader

Check ha affermato che prendere come riferimento il ciclo quadriennale è un errore, perché non esiste alcuna ragione meccanica per cui debba ripetersi.

«Chiediti: “E ora cosa faccio?” molto prima che la tua bussola si rompa», ha dichiarato Check a Cointelegraph. «È come un orologio rotto. Segna l’ora giusta due volte al giorno. Dai semplicemente per scontato che sia rotto e trova qualcosa di meglio.»

Check ha affermato che le date dei cicli precedenti non spiegano perché gli investitori capitolino. Ha detto che i trader dovrebbero invece esaminare la base di costo, le perdite non realizzate e realizzate, la redditività degli holder e se gli investitori esperti stanno accumulando o distribuendo le proprie monete.

Ha affermato che le date del calendario dovrebbero fornire contesto solo dopo l’emergere di prove di esaurimento del mercato o di capitolazione. «Cerca le prove, non il calendario», ha detto Check.

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Anche il ricercatore di Grayscale vede un minimo a 58.000 $

Zach Pandl, responsabile della ricerca di Grayscale, è giunto a una conclusione simile in una recente intervista al programma di Cointelegraph Trade Secrets. «Sono disposto a espormi e a ipotizzare che i prezzi abbiano toccato il minimo a 58.000 $ alla fine di giugno», ha dichiarato Pandl a Cointelegraph.

Pandl ha affermato che il ribasso ha prodotto meno disperazione rispetto ai precedenti mercati ribassisti di Bitcoin, ma ha seguito un mercato rialzista che aveva anch’esso generato meno euforia, con il potenziale risultato di un calo più contenuto.

Ha inoltre sottolineato la capacità di Bitcoin di resistere a sviluppi sfavorevoli senza continuare a scendere. «Quando il prezzo di una classe di asset, che si tratti di crypto o di altro, smette di scendere davanti a notizie negative, di solito è un segnale che è ipervenduta», ha affermato Pandl.

Le evidenze on-chain restano contrastanti. I dati HODL Waves hanno mostrato che l’offerta di Bitcoin detenuta da uno a sette giorni è aumentata solo dall’1,97% del 1° luglio al 2,35% del 5 luglio, un dato che l’analista Willy Woo ha interpretato come una risposta insolitamente contenuta da parte degli acquirenti del ribasso.

Tuttavia, i dati di CryptoQuant hanno mostrato che gli holder di breve periodo sono rimasti parzialmente redditizi per 30 giorni consecutivi, il periodo più lungo di questo tipo del 2026 e un andamento che, secondo la società di analisi, ha caratterizzato le precedenti riprese del mercato di Bitcoin.

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