Bitcoin ha registrato modesti guadagni giornalieri mentre le azioni statunitensi hanno evidenziato un rialzo dopo il primo aumento dei tassi d’interesse della Federal Reserve statunitense dal luglio 2023.

Bitcoin (BTC) veniva scambiato intorno ai 76.500 $ dopo l’apertura di Wall Street di giovedì, mentre gli investitori acquistavano azioni statunitensi dopo il recente calo.





Punti chiave:





Bitcoin si è consolidato dopo essere sceso sotto i 76.000 $, in seguito a un rialzo dei tassi d’interesse dello 0,25% da parte della Federal Reserve statunitense.

Le azioni statunitensi hanno rimbalzato: il Nasdaq Composite Index ha guadagnato l’1,5%, mentre le analisi prevedevano un’ulteriore prosecuzione del rialzo.

L’analisi del prezzo di Bitcoin ha mantenuto un orientamento rialzista sulle condizioni di mercato, con il Bull Score Index di CryptoQuant intorno a 60/100 giovedì.





Bitcoin arresta le perdite mentre le azioni statunitensi virano al rialzo





I dati di TradingView hanno mostrato che la volatilità del prezzo di BTC si stava raffreddando nelle ultime 24 ore, con solo movimenti modesti per raggiungere la liquidità vicina.

Grafico BTC/USD a un'ora. Fonte: Cointelegraph/TradingView





I dati di CoinGlass hanno mostrato un aumento della liquidità sia degli ordini in acquisto sia di quelli in vendita intorno al prezzo spot attuale, una caratteristica tipica delle condizioni di trading in un intervallo laterale.





Mappa di calore delle liquidazioni BTC/USDT (Binance). Fonte: CoinGlass





Le azioni statunitensi hanno guadagnato terreno nella giornata, mentre gli investitori cercavano di trarre vantaggio dal ribasso locale seguito all’inasprimento della politica monetaria da parte della Federal Reserve statunitense. L’indice S&P 500 e il Nasdaq Composite, fortemente orientato ai titoli tecnologici, hanno guadagnato rispettivamente lo 0,9% e l’1,5%.





Grafico giornaliero dell'indice Nasdaq Composite. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Mercoledì la Fed ha votato per aumentare i tassi di interesse di riferimento di 25 punti base, portandoli al 3,75-4%. Si è trattato del primo rialzo da luglio 2023 e ha segnato la fine di tre anni di allentamento, durante i quali la Fed ha tagliato i tassi o li ha mantenuti nella stessa fascia tra una riunione e l'altra.





Commentando la decisione, la risorsa di trading The Kobeissi Letter ha suggerito che gli asset avrebbero continuato a registrare una solida performance nonostante la prospettiva di condizioni di liquidità più ridotta associata ai rialzi dei tassi. Come riportato da Cointelegraph, i tassi delle banche centrali stanno aumentando a livello globale, poiché la Banca centrale europea ha aumentato i tassi dello 0,25% la scorsa settimana e si prevede che la Banca del Giappone faccia lo stesso venerdì.





“L'economia dei proprietari di asset continua semplicemente a migliorare”, ha scritto in un post su X, facendo riferimento ai guadagni del Nasdaq della giornata.





L'analisi vede il trend del prezzo di BTC in fase di “raffreddamento, non di inversione”





Anche Bitcoin ha beneficiato di un sollievo dopo essere sceso ai nuovi minimi dall'inizio del mese martedì. Al momento della stesura, BTC/USD era scambiato in rialzo dello 0,5% nella giornata.





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Commentando l'attuale contesto di mercato, la piattaforma di analisi on-chain CryptoQuant ha descritto le condizioni macroeconomiche come un ostacolo alla continuazione del precedente rimbalzo di Bitcoin, che ad agosto aveva raggiunto il 25%.





“Il trend è ancora rialzista, ma momentum e fattori macroeconomici gli sono sfavorevoli nel breve termine”, ha scritto il responsabile della ricerca Julio Moreno nel suo ultimo report settimanale inviato a Cointelegraph.





Moreno ha osservato che uno degli indicatori proprietari di CryptoQuant, il Bull Score Index, che monitora i cicli del prezzo di BTC, era sceso da 80 a 60, il punto limite per quelle che descrive come “condizioni rialziste”.





“Bitcoin si sta raffreddando, non sta invertendo la rotta. Un Bull Score pari a 60 mantiene il trend rialzista, ma il calo della domanda statunitense, l'aumento degli afflussi nelle altcoin e una settimana di rischi macroeconomici — il rinvio del CLARITY Act e un probabile rialzo della Fed — fanno pensare a una fase di consolidamento. Tenete d'occhio i 70.000 e i 62.000-65.000 dollari come supporti”, ha riassunto il report.





Indice del mercato rialzista di Bitcoin. Fonte: CryptoQuant



