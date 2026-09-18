Bitcoin ha guadagnato rapidamente all’inizio della sessione di Wall Street di venerdì, mentre i rendimenti dei titoli di Stato statunitensi a 30 anni hanno ricominciato a salire.

Bitcoin (BTC) ha superato gli 80.000 dollari intorno all’apertura di Wall Street di venerdì, mentre i timori legati alla crisi dei carburanti si diffondevano sui mercati globali.





Punti chiave:





Bitcoin ha guadagnato il 6% venerdì, mentre le preoccupazioni per l’approvvigionamento di petrolio hanno fatto invertire al rialzo i rendimenti dei Treasury statunitensi.

I mercati delle criptovalute hanno liquidato 250 milioni di dollari di posizioni short in quattro ore.

Lo slancio del prezzo di BTC si trova ora di fronte ai familiari livelli di resistenza incontrati per la prima volta a maggio.





BTC guadagna il 6% mentre i rendimenti dei Treasury statunitensi invertono la rotta al rialzo





I dati di TradingView hanno mostrato BTC/USD colmare sacche di liquidità al rialzo, raggiungendo massimi locali di 81.034 dollari su Bitstamp.





Grafico BTC/USD a quattro ore. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Di conseguenza, un gruppo di posizioni short al di sopra del prezzo spot è finito sotto pressione. Secondo i dati di CoinGlass, le liquidazioni cumulative di posizioni short su diverse criptovalute si sono attestate vicino ai 250 milioni di dollari nell'arco di quattro ore.





Mappa delle liquidazioni di BTC. Fonte: CoinGlass





Il greggio WTI statunitense è sceso fino a 94,8 dollari al barile, per poi ricominciare a salire durante la sessione di scambi asiatica. Al momento della stesura, si aggira intorno ai 98 dollari.





Grafico giornaliero dei CFD sul petrolio greggio WTI. Fonte: Cointelegraph/TradingView





In un rapporto di venerdì, l’Agenzia internazionale per l’energia (IEA) ha avvertito che i Paesi potrebbero non avere altra scelta che ridurre i consumi. A marzo, l’IEA ha immesso sul mercato 400 milioni di barili dalle sue riserve di emergenza, mentre lo Stretto di Hormuz era chiuso.





«Nei mesi successivi, i prezzi del greggio e dei prodotti petroliferi si erano allentati rispetto ai picchi di aprile, poiché erano state rilasciate le scorte di emergenza dell’IEA, le rotte alternative allo Stretto di Hormuz avevano incrementato le esportazioni dal Medio Oriente, i produttori al di fuori della regione avevano aumentato la produzione, i flussi in uscita dal Golfo Persico si erano parzialmente ripresi e la domanda globale si era indebolita», si legge nel rapporto.





«Ma se le forniture dal Golfo resteranno limitate nei prossimi mesi e le riserve di scorte commerciali continueranno a esaurirsi rapidamente, potrebbero essere necessari prezzi più elevati e ulteriori riduzioni della domanda per colmare il divario tra offerta e domanda.»





Il rapporto ha calcolato che ad agosto i flussi di petrolio attraverso Hormuz ammontavano a 7,6 milioni di barili al giorno, 13,1 milioni in meno rispetto al dato giornaliero precedente alla guerra tra Stati Uniti e Iran.





Esportazioni di petrolio dei produttori del Golfo, febbraio-agosto 2026 (milioni di barili al giorno). Fonte: IEA





I rendimenti dei titoli di Stato statunitensi sono nuovamente aumentati amid l'incertezza sul petrolio. Il rendimento dei titoli statunitensi a 30 anni ha raggiunto il 5,34% nella giornata, in aumento di 90 punti base.





Grafico a un mese del rendimento dei titoli di Stato statunitensi a 30 anni. Fonte: Cointelegraph/TradingView





In precedenza, Cointelegraph aveva riferito che l’aumento dei rendimenti in diverse nazioni costringeva le banche centrali ad aumentare i tassi d’interesse — una mossa osservata questa settimana sia negli Stati Uniti sia in Giappone.





Analista: il prezzo di Bitcoin affronta il prossimo test chiave di breakout





Commentando l’andamento del prezzo di BTC su intervalli temporali brevi, il trader e analista Rekt Capital ha affermato che ora i rialzisti si trovavano di fronte a un «momento della verità».





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Un grafico caricato su X mostrava 82.000 dollari come livello chiave che BTC/USD doveva superare. Il mancato superamento avrebbe costituito un pattern di doppio rifiuto insieme all’azione del prezzo che aveva posto fine al rimbalzo di metà maggio.





Grafico giornaliero BTC/USD. Fonte: Rekt Capital su X.com





L’ultimo rialzo di Bitcoin lo ha portato a riconquistare la sua True Market Mean, il costo base aggregato di tutte le monete acquistate sui mercati secondari, che attualmente si attesta a 76.660 dollari.





«Questo riporta il prezzo al di sopra di un livello cruciale e nuovamente in un regime rialzista», ha riferito ai follower su X venerdì Glassnode, piattaforma di analisi on-chain.





Il costo base delle tesorerie aziendali di Bitcoin, nel frattempo, è di 80.500 dollari, rafforzando ulteriormente l’importanza dell’attuale intervallo locale.

Dati sulla base di costo di Bitcoin. Fonte: Glassnode su X.com



