Bitcoin ha chiuso sopra la media mobile di 50 settimane per la prima volta in più di 10 mesi, un evento che, secondo alcuni analisti, potrebbe segnalare la fine del mercato ribassista di Bitcoin.

Domenica Bitcoin ha chiuso la settimana a 81.159 dollari su Coinbase, sopra la media mobile di 50 settimane, pari a 78.788 dollari, secondo TradingView. L’ultima chiusura settimanale sopra la media mobile risaliva al 9 novembre 2025.

Ad agosto, Alex Thorn, responsabile della ricerca a livello aziendale di Galaxy Research, ha descritto la media mobile di 50 settimane come un tetto durante i mercati ribassisti.

«In quattro dei cinque mercati ribassisti completati, una volta che la media mobile di 50 settimane è stata superata per la prima volta al rialzo, il minimo del mercato ribassista è stato definitivamente ‘confermato’», ha affermato in una nota di ricerca.

«In sostanza, il recupero della media mobile a 50 settimane aveva già confermato in precedenza la fine di un mercato ribassista», ha aggiunto Thorn.

Bitcoin closed the week at $81,159 on Coinbase, above its 50-week moving average (blue). Fonte: TradingView

L'ultima chiusura è anche la più alta chiusura settimanale di Bitcoin degli ultimi quattro mesi, secondo i dati di TradingView.

Martedì, prima della chiusura settimanale, il fondatore della società di ricerca sulle criptovalute Collective Shift, Ben Simpson, ha dichiarato che una chiusura di Bitcoin al di sopra della sua media mobile a 50 settimane sarebbe stata «l'ultima cosa di cui ho bisogno per definire questo un mercato rialzista». Ha affermato che Bitcoin ha guadagnato tra il 700% e il 900% dopo aver superato quel livello nel 2017, nel 2020 e nel 2023.

Il capo analista di Bitget, Ryan Lee, ha dichiarato a Cointelegraph che l'ultima chiusura rafforzava l'ipotesi che la ripresa di Bitcoin fosse in corso.

«Nei cicli precedenti, il recupero di questo livello tendeva a verificarsi dopo che era stato stabilito il minimo principale e il momentum di lungo periodo aveva iniziato a recuperare».

Tuttavia, Lee ha affermato che una sola chiusura settimanale non era sufficiente per confermare che Bitcoin avesse raggiunto il minimo del ciclo.

«Ciò che conta ora è se Bitcoin riuscirà a rimanere al di sopra della media a 50 settimane e a continuare a formare minimi crescenti», ha detto. «Nei cicli precedenti abbiamo assistito a recuperi falliti, soprattutto quando il contesto macroeconomico rimaneva difficile».

Galaxy aveva analogamente avvertito ad agosto che, sebbene la media mobile a 50 settimane sia storicamente un forte indicatore della fine di un mercato ribassista, il segnale non sia infallibile.

Delle 13 volte in cui il prezzo settimanale è tornato al di sopra della media mobile a 50 settimane, in due casi è seguito un nuovo minimo, entrambi verificatisi durante il mercato ribassista del 2021-2022.

Lee ha affermato che il contesto di mercato era comunque più solido rispetto all'inizio dell'anno, con Bitcoin che si era ripreso significativamente dai minimi di luglio, pari a 57.000 dollari. Lee ha detto che le liquidazioni ripetute avevano inoltre eliminato la leva finanziaria accumulatasi sul mercato e che vi erano segnali di un ritorno della domanda istituzionale.

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Nel frattempo, il trader di criptovalute Craig Cobb ha dichiarato a Cointelegraph che la media mobile a 50 settimane non era l'indicatore che stava osservando per determinare se fosse iniziato un mercato rialzista.

Cobb ha affermato che stava invece osservando gli 83.000 dollari come livello chiave per Bitcoin, «il che significherà che sul grafico mensile non ci sarà un massimo decrescente e quindi il trend non sarà più ribassista».

Il suo secondo test riguarda il grafico trimestrale di Bitcoin. In base a questo schema, Cobb ha detto di cercare una successione di candele trimestrali rosse che deve terminare con una candela verde, seguita da una candela successiva che superi il massimo della candela verde.

Cobb ha affermato che il passaggio dal rosso al verde si è verificato 15 volte nella storia di Bitcoin. In 11 casi, il massimo della prima candela verde è stato successivamente superato e tutti gli 11 movimenti hanno infine prodotto un nuovo massimo storico.

«Quindi, se si combinano il superamento degli 83.000 dollari e la chiusura della candela trimestrale di settembre, seguiti dal superamento del massimo, dirò che il mercato rialzista è iniziato», ha detto Cobb.