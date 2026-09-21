Bitcoin ha superato la soglia degli 86.000 dollari per la prima volta dalla fine di gennaio, mentre il calo dei prezzi del petrolio e i timori sull’offerta hanno sostenuto le azioni statunitensi.

Bitcoin (BTC) è balzato sopra gli 86.000 dollari dopo l’apertura di Wall Street lunedì, mentre le azioni statunitensi sono salite in un contesto di raffreddamento dei prezzi del petrolio.

Punti chiave:

Lunedì Bitcoin ha guadagnato quasi il 6%, raggiungendo brevemente gli 86.000 dollari per la prima volta dalla fine di gennaio.

Le liquidazioni delle posizioni short sulle criptovalute hanno totalizzato quasi 800 milioni di dollari in 24 ore, mentre un’analisi ha definito questo l’inizio di un «nuovo mercato rialzista».

Le azioni statunitensi hanno aperto la settimana in rialzo, mentre i prezzi del petrolio WTI sono scesi sotto i 92 dollari al barile.





Bitcoin e azioni statunitensi salgono mentre il petrolio continua a scendere

I dati di TradingView hanno mostrato che Bitcoin ha raggiunto un nuovo massimo di 33 settimane, a 86.332 dollari su Bitstamp, in rialzo del 5,7% nella giornata al momento della stesura.

BTC/USD one-hour chart. Source: Cointelegraph/TradingView



Il rialzo è rapidamente tornato dopo la chiusura settimanale di domenica, che, a 81.120 dollari, è stata la più alta di Bitcoin dall’inizio di maggio, mentre i prezzi del petrolio continuavano a scendere rispetto alla fine della scorsa settimana.

I segnali provenienti sia dal ministero degli Esteri del Qatar sia dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, secondo cui i negoziati diplomatici per porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran potrebbero riprendere, hanno contribuito a spingere il petrolio greggio WTI fino a 91,59 dollari al barile lunedì.

«I flussi di petrolio dal Medio Oriente rimangono sorprendentemente forti nonostante l’interruzione del gasdotto East-West dell’Arabia Saudita», hanno dichiarato venerdì gli analisti di JPMorgan in una nota, citata da CNBC e altri.

CFDs on WTI crude oil one-day chart. Source: Cointelegraph/TradingView





Un rapporto di The New York Times ha inoltre riferito che gli Stati Uniti prevedevano di prorogare di sei mesi il loro accordo commerciale con la Cina, in vista della visita del presidente cinese Xi Jinping, prevista dal 23 al 25 settembre.

Al momento della stesura, l’S&P 500 e l’indice Nasdaq Composite, fortemente orientato ai titoli tecnologici, erano in rialzo rispettivamente dell’1% e dell’1,6%.

S&P 500 one-hour chart. Source: Cointelegraph/TradingView





Liquidazioni short sulle criptovalute vicine agli 800 milioni di dollari in 24 ore

Nel frattempo, i guadagni di Bitcoin hanno alimentato commenti sempre più ottimistici sulla solidità dei prezzi nel lungo periodo.

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Nella sua ultima analisi su X, la risorsa di trading The Kobeissi Letter ha descritto le criptovalute come «in un nuovo mercato rialzista». Kobeissi ha fatto riferimento a guadagni del 50% per BTC/USD in appena due mesi, mentre le liquidazioni short sulle criptovalute si avvicinavano agli 800 milioni di dollari in 24 ore.

BTC/USD vs. crypto liquidations (screenshot). Source: CoinGlass





Commentando le prospettive a breve termine di Bitcoin, Bitfinex Alpha, il ramo di ricerca dell’exchange di criptovalute Bitfinex, ha indicato il supporto degli acquirenti, l’aumento dell’open interest e i nuovi afflussi di capitale verso gli ETF spot su Bitcoin statunitensi come tre requisiti fondamentali per un ulteriore rialzo del prezzo.

«Perché un breakout sia convalidato, vorremmo vedere acquisti netti da parte dei taker, anziché le prese di profitto che hanno limitato i rialzi del 18 e 19 settembre», ha osservato in un post sul blog di lunedì, aggiungendo:

«Anche l’open interest denominato in coin dovrebbe aumentare, indicando nuove posizioni anziché un movimento guidato principalmente dalla chiusura di posizioni short. Al contrario, una chiusura giornaliera al di sotto di 77.100 dollari invalida la struttura al ribasso, esponendo la True Market Mean a 76.677 dollari.»

Dati sull’open interest di BTC sugli exchange (screenshot). Fonte: CoinGlass





Il trader e analista crypto Rekt Capital, nel frattempo, ha confermato che BTC/USD aveva superato al rialzo un ciclo di massimi decrescenti in atto dall’ottobre 2025 e, con esso, il precedente trend macro ribassista. Nella sua ultima analisi su X, ha individuato un nuovo intervallo di trading target tra 86.681 e 93.659 dollari.

«Se Bitcoin è pronto a confermare il breakout dall’intervallo tra 60.000 e 80.000 dollari, il suo prossimo traguardo sarebbe tentare di entrare nell’intervallo blu-blu», ha scritto nel commento a un grafico che evidenziava l’intervallo, protagonista alla fine del 2025.

Grafico settimanale di BTC/USD. Fonte: Rekt Capital su X.com