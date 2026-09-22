Fonte: Cointelegraph
Secondo Sahay, Arch si è già espansa oltre le criptovalute, entrando nel settore degli asset tokenizzati del mondo reale e lanciando nelle ultime settimane prestiti garantiti da Paxos Gold e Tether Gold.
Ma le criptovalute continuano a dominare il portafoglio prestiti esistente di Arch, con Bitcoin (BTC) che rappresenta oltre l’80%, ha dichiarato Sahay. Ha aggiunto che il prestatore ha recentemente osservato un interesse crescente per XRP come garanzia, in particolare tra i mutuatari statunitensi.
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Arch non sarebbe il primo prestatore a entrare nel mercato del credito per le azioni tokenizzate: azioni tokenizzate e fondi negoziati in borsa (ETF) stanno già entrando nei prodotti di prestito e di garanzia.
A febbraio, Ondo Finance ha lanciato mercati di prestito DeFi per due dei suoi ETF tokenizzati attraverso un’integrazione con il protocollo di prestito Morpho. Le versioni tokenizzate dell’SPDR S&P 500 ETF e dell’Invesco QQQ di Ondo possono essere utilizzate come garanzia per prendere in prestito fondi su Ethereum.
Anche le azioni tokenizzate stanno iniziando a trovare impieghi al di là dei mercati di prestito dedicati. A luglio, Kraken ha reso 10 xStocks idonee a garantire posizioni su futures e a margine, mentre le azioni B20 di Coinbase sono state lanciate su Base ad agosto con un’infrastruttura per i feed dei prezzi progettata per supportare, tra gli altri impieghi, il prestito e il borrowing nella DeFi.
Azioni tokenizzate. Fonte: RWA.xyz
La crescita dei casi d’uso nel settore dei prestiti si verifica mentre lo stesso mercato delle azioni tokenizzate si è ampliato nettamente. Secondo i dati di RWA.xyz, il valore delle azioni tokenizzate distribuite è salito a circa 3,15 miliardi di dollari, rispetto a circa 630 milioni di dollari di un anno fa.
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