Il prestatore di criptovalute Arch Lending intende espandersi nei prestiti garantiti da azioni tokenizzate, mentre il mercato dei titoli onchain cresce e i prestatori iniziano a esplorare nuovi utilizzi di questi asset come garanzia.

Il cofondatore e chief revenue officer di Arch, Himanshu Sahay, ha dichiarato al podcast Chain Reaction di Cointelegraph che il prestatore prevede di entrare nel mercato «molto presto», sottolineando la necessità di credito garantito da azioni tokenizzate.

Sahay ha affermato che le azioni tokenizzate sono cresciute rapidamente nell’ultimo anno, ma che il prestito garantito da tali asset rimane limitato, prevedendo che altri prestatori entreranno nel mercato.

Ha citato le azioni tokenizzate emesse da società tra cui Superstate, Robinhood e Securitize, prevedendo che alla fine diversi prestatori parteciperanno al mercato per fornire credito garantito da tali asset.

Fonte: Cointelegraph

Secondo Sahay, Arch si è già espansa oltre le criptovalute, entrando nel settore degli asset tokenizzati del mondo reale e lanciando nelle ultime settimane prestiti garantiti da Paxos Gold e Tether Gold.

Ma le criptovalute continuano a dominare il portafoglio prestiti esistente di Arch, con Bitcoin (BTC) che rappresenta oltre l’80%, ha dichiarato Sahay. Ha aggiunto che il prestatore ha recentemente osservato un interesse crescente per XRP come garanzia, in particolare tra i mutuatari statunitensi.

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Le azioni tokenizzate entrano nei mercati dei prestiti

Arch non sarebbe il primo prestatore a entrare nel mercato del credito per le azioni tokenizzate: azioni tokenizzate e fondi negoziati in borsa (ETF) stanno già entrando nei prodotti di prestito e di garanzia.

A febbraio, Ondo Finance ha lanciato mercati di prestito DeFi per due dei suoi ETF tokenizzati attraverso un’integrazione con il protocollo di prestito Morpho. Le versioni tokenizzate dell’SPDR S&P 500 ETF e dell’Invesco QQQ di Ondo possono essere utilizzate come garanzia per prendere in prestito fondi su Ethereum.

Anche le azioni tokenizzate stanno iniziando a trovare impieghi al di là dei mercati di prestito dedicati. A luglio, Kraken ha reso 10 xStocks idonee a garantire posizioni su futures e a margine, mentre le azioni B20 di Coinbase sono state lanciate su Base ad agosto con un’infrastruttura per i feed dei prezzi progettata per supportare, tra gli altri impieghi, il prestito e il borrowing nella DeFi.

Azioni tokenizzate. Fonte: RWA.xyz

La crescita dei casi d’uso nel settore dei prestiti si verifica mentre lo stesso mercato delle azioni tokenizzate si è ampliato nettamente. Secondo i dati di RWA.xyz, il valore delle azioni tokenizzate distribuite è salito a circa 3,15 miliardi di dollari, rispetto a circa 630 milioni di dollari di un anno fa.

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