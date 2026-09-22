Le maggiori istituzioni finanziarie del Paese stanno esplorando depositi tokenizzati per i pagamenti interbancari, poche settimane dopo che le autorità di regolamentazione hanno chiarito come dovrebbero essere trattati.

Le sei maggiori banche canadesi stanno esplorando congiuntamente un sistema per depositi in dollari canadesi tokenizzati che consentirebbe alle rappresentazioni digitali dei depositi bancari di circolare tra istituzioni finanziarie.

L’iniziativa coinvolge Bank of Montreal, CIBC, National Bank of Canada, Royal Bank of Canada, Scotiabank e TD Bank Group, secondo un’ annuncio congiunto delle banche pubblicato martedì. La prima fase si concentrerà sul trasferimento di depositi tokenizzati tra istituzioni finanziarie canadesi, prima di un eventuale collegamento con altri sistemi di asset digitali.

Il progetto arriva meno di due settimane dopo che l’autorità di regolamentazione bancaria canadese ha fornito ulteriore chiarezza sulla liceità dei depositi tokenizzati per le istituzioni finanziarie.

Il 10 settembre, l’Office of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI) ha dichiarato che i depositi tokenizzati “non sono giuridicamente distinti dai depositi tradizionali”, aggiungendo che la tecnologia alla base di un prodotto finanziario non ne determina la natura giuridica.

L’OSFI chiarisce le norme sui depositi tokenizzati. Fonte: Office of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI)

I depositi tokenizzati rappresentano denaro detenuto presso una banca regolamentata e rimangono una passività di tale banca, a differenza delle stablecoin garantite da valuta fiat, che sono asset digitali separati sostenuti dalle riserve detenute dal loro emittente.

Le banche hanno dichiarato che il sistema è destinato a supportare pagamenti più rapidi e programmabili, mentre i piani a più lungo termine includono l’apertura dell’iniziativa ad altre istituzioni autorizzate ad accettare depositi. Cointelegraph ha contattato CIBC per ulteriori dettagli, ma non ha ricevuto una risposta immediata.

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Il Canada sviluppa il quadro normativo per le stablecoin

L’iniziativa sui depositi tokenizzati arriva mentre il Canada sviluppa un quadro normativo più ampio per il denaro digitale.

A marzo, il Canada ha approvato lo Stablecoin Act come parte del Bill C-15, istituendo un quadro federale per le stablecoin garantite da valuta fiat. In base al regime, gli emittenti che non sono istituzioni finanziarie dovranno registrarsi presso la Bank of Canada, mantenere riserve almeno pari a 1:1 in attività liquide di alta qualità e offrire ai possessori il rimborso al valore nominale. Si prevede che il quadro entrerà in vigore nel 2027.

Tuttavia, il quadro copre solo le stablecoin garantite da valuta fiat emesse da soggetti che non sono istituzioni finanziarie. Le banche e le cooperative di credito già soggette alla regolamentazione prudenziale ne restano escluse. Gli emittenti coperti dal quadro saranno inoltre proibiti dal rappresentare le proprie stablecoin come depositi o come assicurate nell’ambito di un sistema pubblico di assicurazione dei depositi.

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