Vitalik Buterin, cofondatore di Ethereum, ha affermato che PeerDAS ha segnato l’inizio della transizione di Ethereum «da semplice blockchain a qualcosa di molto più potente».

Il cofondatore di Ethereum Vitalik Buterin ha affermato che l’aggiornamento Hegotá potrebbe essere l’ultimo fork «normale» della rete prima che lo sviluppo si orienti verso tecnologie tra cui STARK ricorsivi, verifica formale automatizzata, consenso ottimizzato e crittografia sicura rispetto ai computer quantistici.

Domenica, Buterin ha affermato che Hegotá, previsto per il 2027, sarà probabilmente l’ultimo aggiornamento le cui funzionalità e tecnologie risulteranno ancora riconoscibili a chi conosceva Ethereum nel 2015.

Ha affermato che PeerDAS, che consente ai nodi di verificare la disponibilità dei dati campionando parti dei dati invece di scaricarli interamente, ha segnato l’inizio della transizione di Ethereum «da semplice blockchain a qualcosa di molto più potente».

Buterin ha descritto la transizione come l’evoluzione di Ethereum verso un «computer mondiale crittografico», superando un modello in cui i nodi si limitano a scaricare e rieseguire le transazioni, verso un’architettura che combina blockchain con verifica crittografica, privacy e componenti decentralizzati off-chain.

Il cambiamento potrebbe modificare il modo in cui vengono costruite le applicazioni Ethereum, spostando una parte maggiore dei calcoli off-chain e utilizzando il livello base per verificare i risultati, regolare le transazioni e preservare l’accesso allo stato condiviso on-chain.

Come potrebbe essere il «computer mondiale» di Ethereum

Il post di Buterin ha suscitato una discussione su quanta parte dei calcoli e dello stato dovrebbe infine essere spostata off-chain e su ciò che Ethereum stesso dovrebbe continuare a gestire direttamente con l’evolversi della rete.

Il ricercatore di Ethereum Barnabé Monnot ha affermato che spostare i calcoli off-chain, impegnandosi a pubblicare e dimostrando i risultati on-chain, potrebbe ridurre significativamente il lavoro richiesto alla rete e consentire l’uso di nodi più leggeri.

Tuttavia, Monnot ha sostenuto che un «computer mondiale» dovrebbe comunque conservare direttamente on-chain i record importanti da cui dipendono le sue applicazioni. Ha affermato che ciò consentirebbe agli utenti di vedere cosa sta accadendo e di interagire direttamente con le applicazioni, senza affidarsi a server esterni o intermediari.

Correlato: Vitalik Buterin condivide le priorità per la nuova roadmap provvisoria di «Lean Ethereum»

Il commentatore pseudonimo Cryptographic ha affermato che l’architettura potrebbe ampliare ciò che le applicazioni di finanza decentralizzata (DeFi) possono fare, consentendo l’esecuzione di calcoli più complessi al di fuori degli smart contract, mentre Ethereum verifica che le transazioni risultanti rispettino le regole del protocollo.

Cryptographic ha affermato che il prestito DeFi era un esempio: l’analisi delle garanzie, l’instradamento delle liquidazioni o l’abbinamento tra mutuatari e prestatori potrebbero avvenire fuori dalla chain prima che Ethereum verifichi e regoli il risultato.

L’avvocato specializzato in criptovalute Gabriel Shapiro ha messo in discussione quanta domanda esista per i sistemi basati su prove rispetto ai tradizionali modelli basati sulla fiducia. Ha affermato che molti servizi finanziari esistenti si basano sulla reputazione, sulla regolamentazione e sull’applicazione della legge, anziché sulla verifica crittografica continua.

Rivista: Che cos’è la verifica formale e perché Vitalik Buterin pensa che l’IA possa essere d’aiuto?