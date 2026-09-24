La campagna globale di Bybit la presenta come una piattaforma finanziaria più ampia, sebbene i suoi derivati su azioni, oro e forex fossero già disponibili.

L’era dell’«exchange crypto puro» sta finendo, poiché i clienti cercano azioni, oro e servizi di pagamento oltre agli asset digitali, ha dichiarato giovedì a Cointelegraph il cofondatore e CEO di Bybit, Ben Zhou.

«Le persone che fanno trading di crypto vogliono anche azioni, oro, forex, indici e derivati», ha dichiarato Zhou. «Vogliono pagare, risparmiare e accrescere il proprio patrimonio nello stesso luogo».

Le sue dichiarazioni hanno accompagnato il lancio da parte di Bybit della campagna “Make Your Move”, che presenta l’exchange come una piattaforma finanziaria più ampia. Bybit offre già derivati legati ad azioni, oro e indici, oltre al forex. Questi prodotti offrono un’esposizione al prezzo senza possedere gli asset sottostanti.

Il riposizionamento di Bybit avviene mentre diversi exchange crypto affermati riducono le proprie attività. BitMEX ha cessato le contrattazioni mercoledì, dopo 11 anni, mentre CoinEx ha annunciato questo mese una riduzione delle attività, citando il calo dei volumi di trading e l’aumento dei costi di conformità normativa. BitMart ha annunciato a luglio l’intenzione di chiudere, ma ora sta valutando una ristrutturazione che potrebbe consentire la ripresa di alcune attività.

Nel frattempo, la concorrente Coinbase sta ampliando la propria offerta nell’ambito della strategia “Everything Exchange”, aggiungendo azioni e mercati di previsione alle crypto.

«La prossima generazione di piattaforme finanziarie non sarà costruita attorno a un’unica classe di asset», ha dichiarato Zhou.

Correlato: Le crypto entrano nella più grande fase di consolidamento della storia, afferma un analista di ARK