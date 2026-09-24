Modello di regolamento di Visa tramite stablecoin. Fonte: Visa
Di conseguenza, gli stablecoin potrebbero diventare una componente più rilevante dei pagamenti senza che le aziende o i consumatori debbano necessariamente interagire direttamente con essi.
«Se gli stablecoin diventassero una componente importante dei pagamenti, probabilmente alla maggior parte delle aziende non importerebbe che da qualche parte nel processo ci sia uno stablecoin», ha affermato Benkitis. «Importerebbe che il regolamento sia disponibile quando serve e che il denaro arrivi.»
Varun Datta, venture capitalist e fondatore di Truth Ventures, ha concordato sul fatto che un regolamento continuo potrebbe ridurre i ritardi e la quantità di capitale che le aziende devono mantenere in luoghi diversi per i pagamenti, in particolare quelli transfrontalieri.
Ma, ha affermato, questi vantaggi non si traducono necessariamente in pagamenti più economici. Occorre comunque considerare i costi di conversione, conformità normativa, integrazione e gestione degli stablecoin.
«Non penso che la velocità su una blockchain significhi automaticamente un pagamento end-to-end più economico», ha dichiarato Datta. Ha aggiunto che vorrebbe vedere prove di costi totali inferiori e di una migliore gestione della liquidità su larga scala prima di considerare dimostrato il caso economico.
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L'economia può diventare più complessa quando gli stablecoin devono infine essere convertiti in valute locali.
Benkitis ha affermato che, sebbene gli stablecoin denominati in dollari possano spostarsi tra bilanci in pochi minuti, completare i pagamenti nei mercati emergenti può essere più complicato. La liquidità in valuta locale può essere più ridotta, un numero inferiore di banche può gestire i flussi e l'accesso al sistema bancario nazionale è ancora necessario.
«Lo stablecoin porta rapidamente il valore a destinazione», ha affermato Benkitis. «Serve comunque liquidità locale per completare il pagamento.»
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