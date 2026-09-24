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Scritto da Nate KostarAutoreRecensito da Sam BourgiAutore

DoubleZero porta dati di mercato su fibra dedicata ai trader di Hyperliquid

Ultime notiziePubblicato24 set 2026

DoubleZero ha lanciato un feed di dati di mercato su fibra dedicato a Hyperliquid, offrendo alle società di trading professionale un accesso più rapido all’intero book degli ordini.

DoubleZero ha lanciato un feed di dati di mercato dedicato a Hyperliquid, offrendo alle società di trading professionale accesso all’intero book degli ordini dell’exchange decentralizzato tramite fibra anziché attraverso le sue API pubbliche.

Il feed include i futures perpetui nativi di Hyperliquid e i mercati gestiti da trade[XYZ], che utilizza l’infrastruttura di Hyperliquid per offrire contratti perpetui legati ad asset tra cui petrolio, oro e argento. Il feed di Hyperliquid è stato sviluppato con gli operatori dei validatori e partner dell’ecosistema, tra cui Hyperion DeFi, MAVAN e Kinetiq.

DoubleZero ha dichiarato che il servizio fornisce a market maker, società di trading quantitativo e società di trading proprietario un flusso continuo e ordinato di dati di mercato, necessario per ottenere aggiornamenti più rapidi e coerenti del book degli ordini.

In precedenza, le società che cercavano una visione completa del book degli ordini di Hyperliquid dovevano raccogliere autonomamente i dati tramite le risposte delle API pubbliche oppure gestire propri nodi Hyperliquid. DoubleZero ha dichiarato che le modifiche alle API pubbliche di Hyperliquid hanno ridotto la frequenza e la profondità degli aggiornamenti disponibili tramite esse.

DoubleZero gestisce una rete globale in fibra progettata per trasferire rapidamente i dati tra i partecipanti alle reti blockchain e ad altri sistemi distribuiti. Hyperliquid è il terzo venue disponibile tramite il suo servizio di dati di mercato Edge, dopo Solana e il mercato predittivo Kalshi.

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L’infrastruttura di mercato on-chain inizia ad assomigliare alle borse tradizionali

Secondo Hyunsu Jung, CEO di Hyperion DeFi, l’infrastruttura dei dati di mercato di Hyperliquid sta iniziando ad assomigliare a quella utilizzata dalle borse elettroniche tradizionali, mentre il trading professionale si sposta on-chain.

Jung ha dichiarato a Cointelegraph che CME, Nasdaq e altre grandi borse distribuiscono i dati di mercato professionali attraverso reti dedicate, consentendo alle società di trading automatizzato di ricevere un flusso coerente e ordinato di dati ad alta velocità.

«Ora i dati di Hyperliquid possono essere utilizzati attraverso lo stesso modello di base: pubblicare una volta e distribuire simultaneamente tramite fibra dedicata», ha dichiarato.

Tuttavia, permangono differenze significative. Le borse tradizionali consentono alle società di trading di collocare i propri sistemi vicino all’infrastruttura che elabora le operazioni, mentre Hyperliquid esegue le operazioni on-chain. Il servizio di DoubleZero fornisce soltanto dati di mercato; non colloca né esegue operazioni per conto delle società.

«Quindi la convergenza non consiste nel fatto che Hyperliquid diventi CME», ha dichiarato Jung. «Consiste nell’adozione, da parte dei mercati on-chain, dell’infrastruttura dei dati di mercato che le società di trading professionale già utilizzano».

«Non elimina le differenze di latenza», ha dichiarato Jung. «Una società a Tokyo continuerà ad avere un vantaggio fisico rispetto a una società a New York».

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