DoubleZero ha lanciato un feed di dati di mercato dedicato a Hyperliquid, offrendo alle società di trading professionale accesso all’intero book degli ordini dell’exchange decentralizzato tramite fibra anziché attraverso le sue API pubbliche.

Il feed include i futures perpetui nativi di Hyperliquid e i mercati gestiti da trade[XYZ], che utilizza l’infrastruttura di Hyperliquid per offrire contratti perpetui legati ad asset tra cui petrolio, oro e argento. Il feed di Hyperliquid è stato sviluppato con gli operatori dei validatori e partner dell’ecosistema, tra cui Hyperion DeFi, MAVAN e Kinetiq.

DoubleZero ha dichiarato che il servizio fornisce a market maker, società di trading quantitativo e società di trading proprietario un flusso continuo e ordinato di dati di mercato, necessario per ottenere aggiornamenti più rapidi e coerenti del book degli ordini.

In precedenza, le società che cercavano una visione completa del book degli ordini di Hyperliquid dovevano raccogliere autonomamente i dati tramite le risposte delle API pubbliche oppure gestire propri nodi Hyperliquid. DoubleZero ha dichiarato che le modifiche alle API pubbliche di Hyperliquid hanno ridotto la frequenza e la profondità degli aggiornamenti disponibili tramite esse.

DoubleZero gestisce una rete globale in fibra progettata per trasferire rapidamente i dati tra i partecipanti alle reti blockchain e ad altri sistemi distribuiti. Hyperliquid è il terzo venue disponibile tramite il suo servizio di dati di mercato Edge, dopo Solana e il mercato predittivo Kalshi.

Articolo correlato: Bitwise lancia il primo ETP su Lighter nel contesto della rivalità con Hyperliquid

L’infrastruttura di mercato on-chain inizia ad assomigliare alle borse tradizionali

Secondo Hyunsu Jung, CEO di Hyperion DeFi, l’infrastruttura dei dati di mercato di Hyperliquid sta iniziando ad assomigliare a quella utilizzata dalle borse elettroniche tradizionali, mentre il trading professionale si sposta on-chain.

Jung ha dichiarato a Cointelegraph che CME, Nasdaq e altre grandi borse distribuiscono i dati di mercato professionali attraverso reti dedicate, consentendo alle società di trading automatizzato di ricevere un flusso coerente e ordinato di dati ad alta velocità.

«Ora i dati di Hyperliquid possono essere utilizzati attraverso lo stesso modello di base: pubblicare una volta e distribuire simultaneamente tramite fibra dedicata», ha dichiarato.

Tuttavia, permangono differenze significative. Le borse tradizionali consentono alle società di trading di collocare i propri sistemi vicino all’infrastruttura che elabora le operazioni, mentre Hyperliquid esegue le operazioni on-chain. Il servizio di DoubleZero fornisce soltanto dati di mercato; non colloca né esegue operazioni per conto delle società.

«Quindi la convergenza non consiste nel fatto che Hyperliquid diventi CME», ha dichiarato Jung. «Consiste nell’adozione, da parte dei mercati on-chain, dell’infrastruttura dei dati di mercato che le società di trading professionale già utilizzano».

«Non elimina le differenze di latenza», ha dichiarato Jung. «Una società a Tokyo continuerà ad avere un vantaggio fisico rispetto a una società a New York».

Rivista: Kyle Samani prevede il sorpasso di SOL e sostiene che “nessuno” utilizza ETH