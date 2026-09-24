Rachel Conlan supervisionerà le partnership istituzionali e la crescita dell’ecosistema, mentre Jamal Raees si concentrerà sulle stablecoin e sui depositi tokenizzati, dopo una serie di nuove partnership.

La Solana Foundation ha nominato Rachel Conlan, ex chief marketing officer di Binance, chief strategy officer, e Jamal Raees, ex dirigente di Polygon Labs, general manager dei pagamenti.

Conlan guiderà la strategia in materia di partnership istituzionali, crescita dell’ecosistema e iniziative per portare le aziende su Solana, ha dichiarato giovedì la fondazione. Ha trascorso tre anni presso Binance e in precedenza ha ricoperto ruoli senior presso OKX, CAA Sports e Havas.

Raees ha dichiarato che approfondirà il coinvolgimento della fondazione con le principali società di pagamenti e si concentrerà sull’infrastruttura utilizzata dai team che sviluppano servizi di pagamento su Solana.

«Il mio obiettivo sarà promuovere una maggiore adozione e un maggiore utilizzo di stablecoin e depositi tokenizzati, con un’attenzione particolare ai mercati globali», ha dichiarato in una nota fornita dalla Solana Foundation.

Le nomine seguono il lancio, avvenuto a marzo, della Solana Developer Platform, che include Modern Treasury come partner per l’infrastruttura dei pagamenti. Mastercard e Western Union sono state indicate come tra i primi utenti della piattaforma.

Separatamente, Amazon Web Services ha incluso Solana tra le reti supportate dalla sua funzionalità x402, che consente ai proprietari di siti web di addebitare agli agenti di intelligenza artificiale pagamenti in USDC per l’accesso ai contenuti.

Solana si sta preparando a implementare Alpenglow, un aggiornamento della rete previsto per ridurre la finalizzazione delle transazioni da circa 12,8 secondi a circa 150 millisecondi.

Finora nel 2026, la rete ha elaborato un volume di stablecoin superiore a 5.000 miliardi di dollari. Ha inoltre riferito la presenza sulla rete di asset del mondo reale per oltre 4,5 miliardi di dollari e di un’offerta di equity tokenizzata superiore a 620 milioni di dollari.

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