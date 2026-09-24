Bitget ha dichiarato che trasferimenti non autorizzati hanno interessato un numero limitato di hot wallet, mentre i cold wallet e la maggior parte degli asset della piattaforma non sono stati coinvolti.

L’exchange di criptovalute Bitget ha confermato trasferimenti non autorizzati che hanno interessato asset per circa 351,6 milioni di dollari e ha sospeso temporaneamente i prelievi mentre indaga sulla violazione della sicurezza.

Bitget ha dichiarato che i suoi sistemi di sicurezza hanno rilevato giovedì alle 18:31 UTC trasferimenti che coinvolgevano un numero limitato di hot wallet, spingendo l’exchange ad attivare le procedure di risposta alle emergenze.

La CEO di Bitget, Gracy Chen, ha dichiarato che la violazione era circoscritta a una parte dei livelli di hot wallet e warm wallet dell’exchange, mentre i suoi cold wallet sono rimasti sicuri. L’exchange ha dichiarato che i saldi degli account degli utenti sono rimasti corretti e che i depositi e le operazioni di trading continuano a funzionare normalmente.

I prelievi sono stati temporaneamente sospesi mentre l’exchange conduce una verifica della sicurezza. Bitget ha dichiarato di aver segnalato gli indirizzi associati ai trasferimenti e di aver contattato le forze dell’ordine e aziende di sicurezza on-chain.

Chen ha dichiarato che l’intero importo coinvolto rientra nel Fondo di protezione degli utenti di Bitget, che attualmente detiene più di 464 milioni di dollari. Ha affermato che l’exchange avrebbe fornito aggiornamenti ogni ora e pubblicato entro 24 ore un rapporto completo sull’incidente, comprendente un’analisi della causa principale e le azioni correttive.

Bitget non ha rivelato come siano stati compromessi i wallet, affermando che non avrebbe fatto ipotesi sul vettore dell’attacco mentre l’indagine è in corso.

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