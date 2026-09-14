Bitmine Immersion Technologies ha aumentato le sue partecipazioni in Ether la scorsa settimana, prevedendo al contempo centinaia di milioni di dollari di ricavi annuali dallo staking e mettendo in evidenza come la sua enorme tesoreria in ETH potrebbe generare reddito anche in condizioni di mercato volatili.

In un annuncio di lunedì, Bitmine ha dichiarato di aver acquisito 27.180 ETH la scorsa settimana, portando le sue partecipazioni a oltre 5,95 milioni di ETH, per un valore di circa 15,4 miliardi di dollari e pari a circa il 4,9% dell’offerta circolante di Ether. Includendo liquidità e altri asset crypto, Bitmine ha dichiarato di detenere complessivamente circa 15,8 miliardi di dollari.

Bitmine ha dichiarato che ora sono in staking più di 5,06 milioni di ETH, che generano ricavi annualizzati stimati dallo staking pari a 334 milioni di dollari ai tassi attuali.

Con circa l’85% dei suoi ETH ora in staking, Bitmine sta trasformando la sua tesoreria crypto in una fonte potenzialmente significativa di ricavi ricorrenti. Per fare un confronto, il Grayscale Ethereum Staking ETF (ETHE), il primo prodotto Ether spot quotato in borsa negli Stati Uniti, ha in staking l’84,6% delle sue partecipazioni in Ether, secondo la pagina web del fondo.

La strategia della società offre inoltre un vantaggio fondamentale rispetto alle aziende con tesorerie in Bitcoin, le cui partecipazioni principali in BTC non generano un rendimento nativo dallo staking.

Le azioni di Bitmine hanno registrato poche variazioni lunedì, scambiando appena sotto i 25 dollari nelle contrattazioni mattutine. Il titolo ha guadagnato quasi il 38% nell’ultimo mese, ma rimane in calo dall’inizio dell’anno, secondo i dati di Yahoo Finance.

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La Strategy ha saltato gli acquisti di Bitcoin la scorsa settimana

Mentre Bitmine continuava ad aggiungere Ether alla sua tesoreria, la Strategy di Michael Saylor ha trascorso una seconda settimana consecutiva senza acquistare Bitcoin (BTC), destinando invece il capitale alle sue azioni privilegiate.

La Strategy ha riacquistato circa 1,42 milioni di azioni privilegiate STRC per 139,3 milioni di dollari tra l’8 e il 13 settembre. La società ha inoltre riacquistato STRC per un valore di 176,3 milioni di dollari la settimana precedente, secondo un documento depositato lunedì.

Le partecipazioni in Bitcoin della Strategy sono rimaste invariate a 845.050 BTC al 13 settembre. L’ultimo acquisto risale alla fine di agosto, quando la società ha acquisito 4.603 BTC per 369,7 milioni di dollari.

Nell’ultima settimana di agosto, la Strategy ha acquistato 4.603 BTC per circa 370 milioni di dollari, segnando il suo primo acquisto di Bitcoin da giugno. La successiva pausa, insieme ai significativi riacquisti di STRC delle ultime settimane, mostra come la società stia bilanciando l’accumulo di Bitcoin con il sostegno alle sue azioni privilegiate.

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