L’upgrade Hegotá di Ethereum sarà incentrato su FOCIL e sulle Frame Transactions, mentre gli sviluppatori valutano decine di altre modifiche proposte da includere.

La Ethereum Foundation ha individuato due proposte “da implementare assolutamente” per l’upgrade Hegotá, dando priorità alla resistenza alla censura e a un’autenticazione degli account più flessibile, mentre restringe l’ambito del fork.

La classifica ha valutato 62 Ethereum Improvement Proposal (EIP) proposte, basandosi sui contributi di circa 60 ricercatori e ingegneri dell’area Protocol della Foundation. È la prima volta che l’area Protocol della Foundation ha pubblicato una visione unificata delle EIP proposte, invece di riportare le opinioni separate dei singoli team.

Le due proposte da implementare assolutamente sono la EIP-7805, nota come FOCIL, e la EIP-8141, o Frame Transactions, che la Foundation ha designato come proposte di punta rispettivamente del livello di consenso e del livello di esecuzione per Hegotá.

FOCIL è progettata per offrire agli utenti un modo per includere le transazioni idonee senza dipendere da costruttori di blocchi centralizzati, rafforzando la resistenza di Ethereum alla censura delle transazioni.

Le Frame Transactions introdurrebbero l’astrazione nativa degli account e aprirebbero la strada all’autenticazione post-quantistica. Insieme a due proposte complementari, la modifica potrebbe anche fornire elementi costitutivi a livello di protocollo per le applicazioni di privacy.

La designazione “da implementare assolutamente” significa che le due proposte definiscono di fatto l’upgrade. Se una delle due fosse a rischio, la Foundation ha dichiarato che la tempistica di Hegotá dovrebbe essere modificata prima di abbandonare la proposta.

FOCIL in cima alla classifica del livello di consenso di Hegotá. Fonte: Ethereum Foundation

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L’ambito di Hegotá è ancora in fase di definizione

Oltre alle due proposte di punta, la Foundation ha inserito 15 proposte nella categoria A, il che significa che dovrebbero essere implementate a meno che vincoli di sviluppo o di test non impongano dei tagli. Altre otto restano candidate all’inclusione, sette sono state collocate al di sotto della soglia ma non escluse e 28 sono state respinte.

Due proposte restano non classificate in attesa dei dati della mainnet di Glamsterdam, l’upgrade di Ethereum precedente a Hegotá, incentrato sul miglioramento della scalabilità e sul rafforzamento del livello base della rete. Secondo la Foundation, i team dei client potrebbero iniziare a implementare Hegotá alla fine del 2026, dopo Glamsterdam.

L’ultimo grande upgrade di Ethereum, Fusaka, è entrato in funzione il 3 dicembre 2025, portando alla rete una serie di miglioramenti in termini di scalabilità e usabilità. La sua caratteristica principale, PeerDAS, ha cambiato il modo in cui i nodi gestiscono i dati dei rollup, riducendo la quantità che ogni nodo deve scaricare e caricare e aumentando al contempo la capacità dei dati per le reti layer-2 di Ethereum.

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