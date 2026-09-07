FOCIL in cima alla classifica del livello di consenso di Hegotá. Fonte: Ethereum Foundation
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Oltre alle due proposte di punta, la Foundation ha inserito 15 proposte nella categoria A, il che significa che dovrebbero essere implementate a meno che vincoli di sviluppo o di test non impongano dei tagli. Altre otto restano candidate all’inclusione, sette sono state collocate al di sotto della soglia ma non escluse e 28 sono state respinte.
Due proposte restano non classificate in attesa dei dati della mainnet di Glamsterdam, l’upgrade di Ethereum precedente a Hegotá, incentrato sul miglioramento della scalabilità e sul rafforzamento del livello base della rete. Secondo la Foundation, i team dei client potrebbero iniziare a implementare Hegotá alla fine del 2026, dopo Glamsterdam.
L’ultimo grande upgrade di Ethereum, Fusaka, è entrato in funzione il 3 dicembre 2025, portando alla rete una serie di miglioramenti in termini di scalabilità e usabilità. La sua caratteristica principale, PeerDAS, ha cambiato il modo in cui i nodi gestiscono i dati dei rollup, riducendo la quantità che ogni nodo deve scaricare e caricare e aumentando al contempo la capacità dei dati per le reti layer-2 di Ethereum.
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