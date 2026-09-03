Gli ETF su Ether hanno registrato deflussi per 48 milioni di dollari dopo aver attirato 1,62 miliardi di dollari in 12 giornate di contrattazione, mentre i fondi XRP hanno chiuso una serie di afflussi durata 11 sessioni.

Le serie di afflussi degli ETF spot su Ether e XRP quotati negli Stati Uniti sono terminate mercoledì, segnando un’inversione dopo un periodo di domanda sostenuta.

Gli ETF spot su Ether hanno registrato mercoledì deflussi netti per 48 milioni di dollari, ponendo fine a 12 giornate consecutive di afflussi, secondo i dati di SoSoValue. Durante la serie, i fondi avevano attirato 1,62 miliardi di dollari.

L’iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) di BlackRock ha guidato i deflussi dai fondi Ether con 53,4 milioni di dollari, mentre il Fidelity Ethereum Fund (FETH) ha perso 26,2 milioni di dollari e il Grayscale Ethereum Staking ETF (ETHE) ha ceduto 23,5 milioni di dollari, secondo i dati di Farside Investors. L’ETF di BlackRock su Ether in staking (ETHB) ha parzialmente compensato questi prelievi con afflussi netti per circa 53 milioni di dollari.

Anche gli ETF spot su XRP hanno registrato deflussi netti per 7,2 milioni di dollari, ponendo fine a una serie di afflussi durata 11 sessioni. La serie aveva generato circa 170 milioni di dollari, portando gli afflussi cumulativi degli ETF su XRP a circa 1,68 miliardi di dollari.

Gli ETF su Bitcoin si sono mossi nella direzione opposta, attirando mercoledì 101,2 milioni di dollari dopo deflussi netti per 236,5 milioni di dollari il giorno precedente.

Il cambiamento nei flussi degli ETF è avvenuto mentre i prezzi delle criptovalute diminuivano, con Ether in testa alle perdite negli ultimi sette giorni, in calo del 3,4%, seguito da XRP al 2,4% e Bitcoin all’1,3%, secondo CoinGecko. Al momento della pubblicazione, i tre asset crypto venivano scambiati rispettivamente a 2.407, 1,36 e 77.744 dollari.

Articolo correlato: Remixpoint, società giapponese, si libera delle altcoin e lascia 1.506 BTC come unica posizione in criptovalute