Fonte: MetaMask
Secondo la società, MetaMask ha registrato oltre 100 milioni di download in circa 190 Paesi e ha facilitato volumi di transazioni pari a migliaia di miliardi di dollari.
La società ha dichiarato che la ristrutturazione riflette priorità sempre più diverse per le attività consumer e istituzionali.
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MetaMask, lanciata nel 2016 come estensione per browser Ethereum per accedere alle applicazioni decentralizzate e gestire asset crypto, nell’ultimo anno si è espansa oltre queste origini, aggiungendo prodotti che spaziano dai pagamenti al rendimento e agli asset tradizionali tokenizzati.
A giugno, MetaMask ha lanciato Money Account, che consente agli utenti di ottenere un APY variabile fino al 4% sui saldi idonei in stablecoin mUSD e di spendere i fondi tramite MetaMask Card. Il rendimento è generato attraverso strategie di prestito DeFi, anziché da interessi pagati da MetaMask o dall’emittente della stablecoin.
Fonte: MetaMask
A febbraio, la società ha aggiunto per gli utenti idonei al di fuori degli Stati Uniti l’accesso a 200 azioni statunitensi tokenizzate, fondi negoziati in borsa e materie prime tramite Ondo Global Markets.
Più tardi nello stesso mese, ha introdotto la sua carta per pagamenti abilitata da Mastercard in 49 Stati USA, ampliando un prodotto precedentemente disponibile in mercati tra cui Europa, Canada, Messico, Brasile e Argentina.
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