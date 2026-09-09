Consensys Software Inc., la società di software Ethereum che gestisce MetaMask, intende dividersi in due società indipendenti, separando la propria attività consumer dalle operazioni di infrastruttura blockchain istituzionale.

Secondo l’ annuncio di mercoledì, la separazione dovrebbe essere completata entro la fine del 2026, con Joe Lubin come presidente e CEO di MetaMask e presidente esecutivo della nuova Consensys.

La nuova Consensys ospiterà i protocolli e le attività di infrastruttura istituzionale della società, tra cui Linea, Besu e Teku, e sarà guidata dal CEO Mike Kriak e dal presidente David Cunningham. La società si concentrerà sull’infrastruttura Ethereum e sull’aiutare le istituzioni finanziarie a implementare la tecnologia blockchain per la tokenizzazione, le stablecoin e altri servizi finanziari on-chain.

MetaMask resterà focalizzata sull’autocustodia per i consumatori, espandendosi al contempo oltre le crypto verso pagamenti, risparmio, investimenti e prodotti finanziari tradizionali.

Fonte: MetaMask

Secondo la società, MetaMask ha registrato oltre 100 milioni di download in circa 190 Paesi e ha facilitato volumi di transazioni pari a migliaia di miliardi di dollari.

La società ha dichiarato che la ristrutturazione riflette priorità sempre più diverse per le attività consumer e istituzionali.

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L’evoluzione di MetaMask oltre il wallet crypto

MetaMask, lanciata nel 2016 come estensione per browser Ethereum per accedere alle applicazioni decentralizzate e gestire asset crypto, nell’ultimo anno si è espansa oltre queste origini, aggiungendo prodotti che spaziano dai pagamenti al rendimento e agli asset tradizionali tokenizzati.

A giugno, MetaMask ha lanciato Money Account, che consente agli utenti di ottenere un APY variabile fino al 4% sui saldi idonei in stablecoin mUSD e di spendere i fondi tramite MetaMask Card. Il rendimento è generato attraverso strategie di prestito DeFi, anziché da interessi pagati da MetaMask o dall’emittente della stablecoin.

Fonte: MetaMask

A febbraio, la società ha aggiunto per gli utenti idonei al di fuori degli Stati Uniti l’accesso a 200 azioni statunitensi tokenizzate, fondi negoziati in borsa e materie prime tramite Ondo Global Markets.

Più tardi nello stesso mese, ha introdotto la sua carta per pagamenti abilitata da Mastercard in 49 Stati USA, ampliando un prodotto precedentemente disponibile in mercati tra cui Europa, Canada, Messico, Brasile e Argentina.

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