La CEO di Bitget Gracy Chen ha dichiarato che un’indagine preliminare ha rilevato indirizzi IP corrispondenti alle scelte di VPN associate a un gruppo di hacker della RPDC.

La CEO di Bitget Gracy Chen ha dichiarato giovedì che gli hacker nordcoreani potrebbero essere responsabili della violazione della sicurezza da 351,6 milioni di dollari subita dall’exchange, citando risultati preliminari che collegano gli indirizzi IP a servizi VPN utilizzati da un gruppo nordcoreano.

Parlando durante una sessione di domande e risposte in diretta dopo l’incidente su X, Chen ha affermato che gli investigatori della sicurezza avevano rilevato somiglianze con precedenti attacchi nordcoreani. Ha dichiarato che l’exchange non riteneva che la violazione fosse opera di qualcuno dall’interno.

«Abbiamo identificato alcuni indirizzi IP che corrispondono alle scelte di VPN di un certo gruppo della RPDC», ha detto Chen, riferendosi alla Repubblica Popolare Democratica di Corea.

Gli hacker nordcoreani sono stati collegati a un furto stimato di 2,02 miliardi di dollari in criptovalute nel 2025, compreso l’hack dell’exchange Bybit da circa 1,5 miliardi di dollari, che l’ FBI ha attribuito alla Corea del Nord.

La CEO di Bitget conduce una trasmissione in diretta su X poche ore dopo l’hack. Fonte: Bitget

«Lo schema sembra molto simile a quello utilizzato in precedenza dal gruppo nordcoreano», ha detto.

Chen ha inoltre rivelato che gli hacker hanno violato i sistemi di Bitget e trasferito direttamente i fondi, anziché falsificare richieste di prelievo degli utenti.

«Non hanno falsificato richieste di prelievo degli utenti, né hanno ottenuto le nostre chiavi private del cold wallet e di alcun hot wallet o warm wallet», ha detto.

Chen ha dichiarato che gli investigatori stavano ancora determinando quali sistemi fossero stati compromessi e come gli aggressori avessero ottenuto l’accesso.

Correlato: Bitget conferma una violazione della sicurezza da 352 milioni di dollari e sospende i prelievi

I commenti arrivano dopo che Bitget ha segnalato giovedì trasferimenti non autorizzati che hanno interessato parti della sua infrastruttura di hot wallet e warm wallet. I prelievi restano sospesi al momento della pubblicazione.

Durante la sessione di domande e risposte, Chen ha inoltre dichiarato che parte dei fondi rubati era stata recuperata, senza specificare l’importo. Ha affermato che l’exchange stava collaborando con fondazioni blockchain e altri partner per le attività di recupero.

Rivista: L’Asia domina l’indice di adozione delle criptovalute, l’hack da 351 milioni di dollari di Bitget: Asia Express