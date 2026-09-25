La CEO di Bitget conduce una trasmissione in diretta su X poche ore dopo l’hack. Fonte: Bitget
«Lo schema sembra molto simile a quello utilizzato in precedenza dal gruppo nordcoreano», ha detto.
Chen ha inoltre rivelato che gli hacker hanno violato i sistemi di Bitget e trasferito direttamente i fondi, anziché falsificare richieste di prelievo degli utenti.
«Non hanno falsificato richieste di prelievo degli utenti, né hanno ottenuto le nostre chiavi private del cold wallet e di alcun hot wallet o warm wallet», ha detto.
Chen ha dichiarato che gli investigatori stavano ancora determinando quali sistemi fossero stati compromessi e come gli aggressori avessero ottenuto l’accesso.
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I commenti arrivano dopo che Bitget ha segnalato giovedì trasferimenti non autorizzati che hanno interessato parti della sua infrastruttura di hot wallet e warm wallet. I prelievi restano sospesi al momento della pubblicazione.
Durante la sessione di domande e risposte, Chen ha inoltre dichiarato che parte dei fondi rubati era stata recuperata, senza specificare l’importo. Ha affermato che l’exchange stava collaborando con fondazioni blockchain e altri partner per le attività di recupero.
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