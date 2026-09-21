Secondo quanto contestato, la rete si estendeva oltre quei sei account. X ha citato @BTC_Vibes, @MrSuperBitcoin e @Laserlump, sostenendo che mettessero ripetutamente «Mi piace», rispondessero e ripubblicassero contenuti dagli account dei convenuti per generare artificialmente interazioni.
Nell’ambito dell’ex programma di condivisione dei ricavi con i creator di X, i creator idonei ricevevano una quota dei ricavi della piattaforma basata sulle interazioni generate dai loro post presso altri utenti.
L’atto cita un esempio del 5 agosto in cui @Vivek4real_ e @TrendingBitcoin avrebbero pubblicato post sostanzialmente simili a 11 secondi di distanza l’uno dall’altro.
X ha ritirato il programma di condivisione dei ricavi il 7 settembre e il giorno seguente ha iniziato a distribuire l’accesso al suo sostituto, Original Content Rewards.
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Oltre ai presunti pagamenti fraudolenti, X afferma di prevedere almeno 75.000 sterline britanniche (100.000 dollari) di costi per le indagini e il ripristino, portando le perdite dichiarate e previste ad almeno 282.384 sterline, prima degli interessi e delle spese legali.
Cointelegraph ha chiesto un commento tramite un indirizzo email collegato a Sen nell’atto, ma non aveva ricevuto risposta al momento della pubblicazione. Non è stato possibile contattare Sherpa per un commento.
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