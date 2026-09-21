X sostiene che sei account incentrati su Bitcoin abbiano coordinato post e interazioni per gonfiare i pagamenti ai creator, con perdite dichiarate e previste di almeno 378.000 dollari.

La piattaforma di social media X, di proprietà di Elon Musk, ha fatto causa ai presunti operatori di una rete di account incentrati su Bitcoin, chiedendo il recupero di almeno 278.000 dollari in pagamenti ai creator che, secondo la società, avrebbero ottenuto manipolando le interazioni.

Giovedì X ha intentato una causa presso l’Alta Corte di Inghilterra e Galles contro Vivek Kumar Sen, Zamyang Sherpa e operatori di account non identificati, sostenendo che abbiano ottenuto fraudolentemente almeno 207.384 sterline britanniche (278.000 dollari) dal suo programma di ripartizione dei ricavi con i creator. Il documento del tribunale è disponibile nel Transparency Center di X.

La società sostiene che i convenuti abbiano coordinato diversi account per aumentare le interazioni ripubblicando e mettendo «Mi piace» ai contenuti gli uni degli altri e pubblicando post identici o sostanzialmente simili, creando quella che la società ha descritto come una «falsa apparenza di comunicazione e interazione autentiche e umane».

X ha sospeso gli account il 18 agosto per quella che ha definito una frode nella condivisione dei ricavi dei creator e una manipolazione della piattaforma.

X collega sei account a due convenuti

La causa identifica sei account iscritti al programma di ripartizione dei ricavi di X: @Vivek4real_, @Bitcoin_Teddy, @saylordocs, @TrendingBitcoin, @Kalshibacktest e @PolyBackTest.

Il documento collega a Sen gli account Stripe associati ai primi tre profili e a Sherpa quelli associati agli altri tre. Gli account hanno aderito al programma tra agosto 2023 e febbraio 2026.

Six X accounts and their associated Stripe account names listed in the court filing. Source: X

Secondo quanto contestato, la rete si estendeva oltre quei sei account. X ha citato @BTC_Vibes, @MrSuperBitcoin e @Laserlump, sostenendo che mettessero ripetutamente «Mi piace», rispondessero e ripubblicassero contenuti dagli account dei convenuti per generare artificialmente interazioni.

Come il presunto schema generava denaro

Nell’ambito dell’ex programma di condivisione dei ricavi con i creator di X, i creator idonei ricevevano una quota dei ricavi della piattaforma basata sulle interazioni generate dai loro post presso altri utenti.

L’atto cita un esempio del 5 agosto in cui @Vivek4real_ e @TrendingBitcoin avrebbero pubblicato post sostanzialmente simili a 11 secondi di distanza l’uno dall’altro.

X ha ritirato il programma di condivisione dei ricavi il 7 settembre e il giorno seguente ha iniziato a distribuire l’accesso al suo sostituto, Original Content Rewards.

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Oltre ai presunti pagamenti fraudolenti, X afferma di prevedere almeno 75.000 sterline britanniche (100.000 dollari) di costi per le indagini e il ripristino, portando le perdite dichiarate e previste ad almeno 282.384 sterline, prima degli interessi e delle spese legali.

Cointelegraph ha chiesto un commento tramite un indirizzo email collegato a Sen nell’atto, ma non aveva ricevuto risposta al momento della pubblicazione. Non è stato possibile contattare Sherpa per un commento.

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