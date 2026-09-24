L’EBA ha delineato potenziali regole per i prestiti in criptovalute e per le società che forniscono accesso ai protocolli DeFi nell’ambito della revisione del MiCA da parte della Commissione europea.

L’Autorità bancaria europea (EBA) ha chiesto di includere i prestiti in criptovalute nel quadro del regolamento dell’Unione europea sui mercati delle cripto-attività (MiCA), mentre le autorità di regolamentazione valutano possibili modifiche al MiCA.

In risposta alla consultazione mirata della Commissione europea (CE) sul MiCA, l’EBA ha dichiarato che i prestiti e i finanziamenti in criptovalute dovrebbero essere regolamentati, anche nei casi in cui i fornitori di servizi per le cripto-attività facilitino l’accesso ai protocolli di prestito della finanza decentralizzata (DeFi).

L’autorità ha raccomandato alla CE di condurre un’analisi costi-benefici delle modifiche legislative che potrebbero aggiungere l’intermediazione di prestiti e finanziamenti in criptovalute all’elenco dei servizi regolamentati dal MiCA, introducendo potenzialmente requisiti specifici di conformità e attività di vigilanza. Ha inoltre suggerito requisiti per le società di criptovalute che forniscono ai clienti accesso ai protocolli di prestito DeFi.

L’EBA ha delineato potenziali misure, tra cui test di adeguatezza per gli utenti, limiti alla leva finanziaria e ulteriori obblighi di informativa. L’autorità ha inoltre sollevato la possibilità di limitare l’accesso ai prestiti che coinvolgono token riferiti ad attività o token di moneta elettronica che richiedono l’autorizzazione ai sensi del MiCA, nonché di introdurre un regime di certificazione per i protocolli di prestito DeFi.

L’EBA ha dichiarato che i prestiti in criptovalute sono in crescita in tutto il blocco, citando ricerche precedenti che mostrano attività di prestito e finanziamento in almeno 16 Stati membri dell’UE. Ha affermato che il più facile accesso alla DeFi attraverso le società di criptovalute e gli strumenti di intelligenza artificiale (IA) sta rendendo sempre più sfumato il confine tra finanza centralizzata e decentralizzata.

Le raccomandazioni fanno parte del contributo più ampio dell’EBA alla revisione del MiCA da parte della Commissione, che riguarda anche le regole sulle stablecoin, la classificazione delle cripto-attività e gli obblighi di comunicazione.

Correlato: Le autorità di regolamentazione dell’UE avvertono che i computer quantistici potrebbero violare le protezioni delle criptovalute