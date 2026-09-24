Secondo quanto riferito, l’amministrazione Trump starebbe valutando un’iniziativa per promuovere all’estero l’uso di stablecoin garantite dal dollaro, nell’ambito di uno sforzo volto a rafforzare il ruolo del dollaro statunitense come valuta di riserva mondiale.

Citando persone a conoscenza dei piani, Bloomberg ha riferito mercoledì che il governo statunitense potrebbe sostenere progetti di stablecoin creando joint venture con aziende del settore privato. L’iniziativa potrebbe coinvolgere diverse agenzie federali, tra cui il Dipartimento del Tesoro, il Dipartimento di Stato e la US International Development Finance Corporation (DFC).

L’iniziativa mirerebbe ad ampliare l’uso internazionale delle stablecoin denominate in dollari, aumentando potenzialmente la domanda di titoli del Tesoro statunitensi, un comune asset di riserva per le stablecoin garantite dal dollaro.

La possibile iniziativa internazionale arriva inoltre mentre altri Paesi stanno sviluppando una propria infrastruttura per i pagamenti digitali. Lo yuan digitale cinese è tra le valute digitali delle banche centrali utilizzate nel Project mBridge, una piattaforma per le transazioni transfrontaliere in CBDC, mentre la Banca centrale europea sta preparando un progetto pilota di 12 mesi per l’euro digitale, che dovrebbe iniziare nella seconda metà del 2027.

Cointelegraph ha contattato il Tesoro statunitense, la DFC e diverse società statunitensi di stablecoin per un commento, ma non ha ricevuto risposta prima della pubblicazione.

Gli Stati Uniti collegano la crescita delle stablecoin al predominio del dollaro

Alti funzionari statunitensi hanno più volte collegato la crescita delle stablecoin garantite dal dollaro al mantenimento del ruolo globale del dollaro e all’aumento della domanda di debito pubblico statunitense.

Nel febbraio 2025, il venture capitalist David Sacks, che all’epoca ricopriva l’incarico di zar della Casa Bianca per le crypto e l’intelligenza artificiale, ha affermato che le stablecoin potrebbero «estendere il predominio del dollaro a livello internazionale» e potenzialmente generare migliaia di miliardi di dollari di domanda aggiuntiva per il debito pubblico statunitense.

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Nel luglio 2025, il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent ha affermato che il GENIUS Act, che ha istituito un quadro normativo federale per le stablecoin di pagamento, potrebbe rafforzare lo status del dollaro come valuta di riserva globale, ampliare l’accesso all’economia basata sul dollaro e aumentare la domanda di titoli del Tesoro statunitensi.

Il Tesoro ha inoltre continuato ad attuare il GENIUS Act. Il 17 agosto ha pubblicato un avviso di proposta normativa chiedendo commenti pubblici sulle disposizioni che disciplinano l’emissione, l’offerta e la vendita di stablecoin di pagamento. Bessent ha affermato che le norme avrebbero contribuito a «cementare» lo status del dollaro statunitense come valuta di riserva mondiale.

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