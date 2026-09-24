La CFTC aggiorna le linee guida sugli asset tokenizzati e sulla conservazione dei registri tramite blockchain dopo il voto fallito

Sebbene il presidente della CFTC non abbia affermato che il voto fallito sul CLARITY Act fosse alla base delle nuove norme per le entità crypto autorizzate, ha dichiarato che l’iniziativa serviva «a fornire chiarezza normativa».

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense ha aggiornato le proprie linee guida sugli asset tokenizzati e sull’uso della tecnologia blockchain per la conservazione dei registri.

In un avviso di giovedì, la CFTC ha dichiarato di aver aggiornato le informazioni nelle domande frequenti sulle entità registrate legate al settore crypto.

Le linee guida, pubblicate originariamente a marzo, sono state aggiornate per specificare che le società autorizzate potevano investire i fondi dei clienti in forme tokenizzate, a condizione che «la forma tokenizzata dell’asset conferisca al titolare diritti legali ed economici uguali o funzionalmente equivalenti ai diritti ricevuti dai titolari dell’asset nella sua forma tradizionale». L’autorità di regolamentazione ha aggiunto che «non si opporrebbe» all’utilizzo, da parte delle società, di sistemi di conservazione dei registri basati su blockchain ai sensi delle nuove norme.

Il presidente della CFTC, Michael Selig, ha dichiarato che le modifiche facevano parte degli sforzi «per fornire chiarezza normativa al settore crypto».

L’iniziativa è arrivata pochi giorni dopo che il Senato statunitense non è riuscito a far avanzare il Digital Asset Market Clarity (CLARITY) Act, un disegno di legge che avrebbe dovuto chiarire i ruoli della CFTC e della Securities and Exchange Commission (SEC) nella supervisione degli asset digitali.

Dopo il voto fallito sulla cloture, molti si aspettano che il Congresso non riesca ad approvare una legge sulla struttura del mercato crypto prima del 2027, spingendo le autorità di regolamentazione a portare avanti le proprie politiche attraverso l’elaborazione di norme. La CFTC ha già presentato un piano per la regolamentazione del mercato crypto alla Casa Bianca per la revisione.

Facendo eco all’autorità di regolamentazione delle materie prime, il presidente della SEC Paul Atkins ha dichiarato, prima del voto sul CLARITY Act, che l’agenzia era «pronta, disponibile e in grado» di proporre norme sulle criptovalute in assenza di un intervento del Congresso. Ad agosto, l’autorità di regolamentazione ha proposto norme su «determinati contratti di investimento che coinvolgono asset crypto».

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