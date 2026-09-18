Ethereum Institutional sostiene la proposta di Ethlabs per ridurre i tempi dei blocchi di Ethereum

L’organizzazione non profit ha espresso sostegno alla riduzione dei tempi dei blocchi di Ethereum, citando la crescente attività istituzionale che si sta spostando sulla rete di smart contract.

Ethereum Institutional ha espresso sostegno alla proposta di Ethlabs di ridurre i tempi dei blocchi e rendere Ethereum più veloce, per affrontare la crescente concorrenza di altre reti.

«Rendete Ethereum più veloce», ha scritto l’organizzazione senza scopo di lucro in un post pubblicato venerdì su X, sostenendo che ridurre i tempi di blocco è necessario poiché «una quota crescente dell’attività istituzionale si sposta on-chain».

Giovedì, Ethlabs ha pubblicato un’ articolo che cita 20 fondatori della finanza decentralizzata (DeFi), i quali hanno espresso un ampio sostegno all’EIP-8198, noto anche come «Quick Slots», che mira inizialmente a ridurre i tempi dei blocchi di Ethereum da 12 a 10 secondi.

Anche altre reti blockchain stanno lavorando a iniziative simili per ridurre i tempi dei blocchi. Lunedì, la maggioranza dei detentori del token Zcash ha sostenuto la riduzione del tempo obiettivo dei blocchi della rete a 25 secondi, dai precedenti 75 secondi.

Ad agosto, Solana ha ridotto il suo tempo degli slot da 400 millisecondi a 350 ms. A giugno, la Solana Foundation ha condiviso i piani per ridurre i tempi degli slot da 400 ms a 200 ms, sostenendo che ciò avrebbe migliorato la latenza e accelerato le conferme sulla rete blockchain.

L’EIP-8198 è stato redatto a marzo ed è stato proposto per l’inclusione nell’aggiornamento Hegotá durante la riunione degli sviluppatori principali di Ethereum del 6 agosto. Ethlabs ha dichiarato che stava integrando le specifiche della proposta nel codice principale e studiando le potenziali dipendenze a valle, per aiutarla a «rientrare concretamente nell’ambito di Hegotá».

Gli sviluppatori di Ethereum potrebbero iniziare a implementare Hegotá alla fine del 2026, dopo Glamsterdam, probabilmente uno degli aggiornamenti più importanti dell’anno, progettato per migliorare la scalabilità e rafforzare la mainnet.

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