L’andamento del prezzo di Bitcoin è stato contenuto dalla liquidità in vendita sopra il prezzo, mentre le azioni statunitensi hanno raggiunto nuovi massimi storici.

Bitcoin (BTC) ha continuato a oscillare intorno agli 86.000 dollari martedì, mentre i mercati azionari statunitensi hanno raggiunto nuovi massimi storici.





Punti chiave:

Bitcoin ha tentato di dirigersi verso gli 87.000 dollari, ma continua a incontrare resistenza a causa della liquidità in vendita concentrata intorno a questo livello chiave.

I mercati azionari statunitensi sono tornati ai massimi storici, con l’indice S&P 500 in aumento dello 0,8%, fino a raggiungere quota 7.835 punti.

L’analisi del prezzo di BTC ha individuato nella media mobile semplice (SMA) a 21 giorni, a 83.500 dollari, un supporto chiave nelle vicinanze.





Bitcoin in fase laterale mentre S&P 500 e Nasdaq raggiungono nuovi massimi





I dati di TradingView hanno mostrato BTC/USD nel tentativo di tornare a 87.000 dollari dopo un altro tentativo fallito di rompere al rialzo lunedì.





Grafico a un’ora di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Le azioni sono state al centro dell’attenzione dopo l’apertura di Wall Street, quando l’S&P 500, il Nasdaq 100 e l’indice Nasdaq Composite, fortemente orientato verso i titoli tecnologici, hanno raggiunto nuovi massimi record rispettivamente di 7.835, 31.312 e 27.683 punti.





Grafico giornaliero dell’S&P 500. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Commentando il movimento, la risorsa di trading The Kobeissi Letter ha osservato che l’S&P 500 aveva guadagnato il 24%, ovvero 71.300 miliardi di dollari, in valore dal 30 marzo.

In una nuova analisi sulle prospettive delle azioni, Mosaic Asset Company ha suggerito che il raffreddamento delle aspettative riguardo a rialzi dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve nel quarto trimestre del 2026 potrebbe spingere i mercati al rialzo.

«Il cambiamento delle prospettive sulla Fed e un ritmo più lento dei rialzi dei tassi potrebbero diventare il catalizzatore di un rally duraturo», ha riassunto martedì.

Mosaic ha ribadito che l’ampiezza del mercato azionario è rimasta vicina ai livelli più bassi degli ultimi sei mesi: la scorsa settimana, solo il 25% delle azioni veniva scambiato sopra la propria media mobile semplice (SMA) a 50 giorni. Le società tecnologiche hanno fornito la quota preponderante dell’ultimo rialzo.

«L’ampiezza del mercato è stata così ipervenduta solo in un’altra occasione quest’anno, alla fine di marzo, quando l’S&P 500 è sceso vicino al territorio di correzione. Allora le condizioni di ipervenduto hanno contribuito a innescare un’inversione e potrebbero farlo di nuovo», ha commentato.





Azioni dell’S&P 500 scambiate sopra la SMA a 50 giorni. Fonte: Mosaic Asset Company





I dati della piattaforma di analisi on-chain CryptoQuant mostrano una modesta correlazione positiva tra Bitcoin e l’S&P 500. Al 2 ottobre, il valore è attualmente pari a 0,51, il livello più alto dall’inizio di giugno.





Correlazione tra BTC/USD e S&P 500. Fonte: CryptoQuant.





Il supporto del prezzo di BTC dipende dalla linea di tendenza a 21 giorni





L’andamento del prezzo di BTC ha continuato a incontrare una resistenza sopra il prezzo vicino ai massimi del range, a causa della liquidità in vendita nei book degli exchange.





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I dati di CoinGlass hanno mostrato martedì la maggiore concentrazione di liquidità intorno agli 87.000 dollari. Una «scala» di ordini in vendita si estendeva fino agli 86.500 dollari, contribuendo probabilmente a limitare il potenziale rialzista del prezzo.

Mappa di calore delle liquidazioni di BTC. Fonte: CoinGlass

Nel suo ultimo quadro di mercato pubblicato su X, Keith Alan, cofondatore della piattaforma di trading crypto Material Indicators, ha individuato un supporto a 83.500 dollari, l’attuale SMA a 21 giorni di Bitcoin. Questo livello è stato scambiato l’ultima volta il 18 settembre.

«Sto osservando il prezzo intorno a 83.555 dollari, la struttura di un eventuale test del supporto a 82.500 dollari e se gli acquirenti riusciranno a superare la soglia di invalidazione del segnale mensile, fissata a 87.375 dollari», ha scritto Alan in un’analisi del 1° ottobre.

«Oltre a ciò, il recupero e il nuovo test riuscito dell’apertura annuale a 87.496 dollari rafforzerebbero la mia tesi a favore di un movimento duraturo sopra i 91.540 dollari, che fungerebbe da ulteriore conferma di un mercato rialzista confermato.»

Grafico giornaliero di BTC/USD con SMA a 21 giorni. Fonte: Cointelegraph/TradingView



