Bitcoin (BTC) è salito a 61.846 dollari lunedì, in rialzo del 12,3% rispetto al minimo biennale di sabato, mentre i futures azionari statunitensi hanno recuperato dopo il sell-off dei titoli tecnologici della scorsa settimana.

Punti chiave:

I futures sul Nasdaq-100 sono saliti del 3,1% e quelli sull’S&P 500 hanno guadagnato il 2,4% prima dell’apertura statunitense di lunedì.

Gli economisti prevedono che l’indicatore d’inflazione preferito dalla Fed mostri che i prezzi sono aumentati dello 0,3% a ottobre, in calo rispetto allo 0,5% di settembre.

Bitcoin ha toccato 55.081 dollari sabato, il prezzo più basso da settembre 2024, e ha chiuso in ribasso per la settima settimana consecutiva.

I futures tecnologici lasciano intravedere un’inversione di rotta dopo una settimana di vendite

I futures sul Nasdaq-100 sono saliti del 3,1% e quelli sull’S&P 500 hanno guadagnato il 2,4% prima dell’apertura statunitense di lunedì dopo il sell-off dei titoli tecnologici di venerdì.

Sia l’S&P 500 sia il Dow Jones Industrial Average hanno chiuso venerdì in territorio di correzione, oltre il 10% al di sotto dei recenti massimi di chiusura. Il Nasdaq Composite è sceso del 5,3%, a 22.617,73 punti, cancellando i guadagni accumulati dall’inizio dell’anno.

Grafico settimanale dell’indice Nasdaq Composite. Fonte: Cointelegraph/TradingView

La svendita è seguita all’ IPO da record di Anthropic da 81,3 miliardi di dollari, che ha visto i trader incassare profitti in tutto il settore dell’IA. Le azioni di Anthropic hanno raggiunto 115 dollari al debutto sul Nasdaq di giovedì. Venerdì hanno chiuso a 88,91 dollari.

Grafico a 15 minuti del titolo Anthropic. Fonte: Cointelegraph/TradingView

L’economista Mohamed El-Erian ha affermato che gli investitori hanno venduto partecipazioni già detenute per fare spazio alle azioni di Anthropic. Ha inoltre citato l’incertezza su Nvidia e le richieste da parte di esponenti della Federal Reserve di tassi d’interesse più elevati.

«Il fatto che i mercati in difficoltà trovino stabilità in una settimana più corta per via di una festività dipende da come gli indicatori tecnici fragili interagiranno con un fitto calendario economico globale», ha detto riferendosi alla settimana di contrattazioni in arrivo.

I futures sull’S&P 500 e sul Nasdaq erano in rialzo rispettivamente del 2,4% e del 3,1% prima dell’apertura di lunedì a Wall Street.

In Asia, la debolezza è rimasta: lunedì il KOSPI della Corea del Sud è sceso del 3,3%, a 4.708 punti, segnando la chiusura più bassa da metà gennaio.

Grafico giornaliero del KOSPI. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Nvidia resta sotto i riflettori mentre continuano a circolare le speranze di un ritorno dell’amministratore delegato estromesso Jensen Huang, nonostante una ferma smentita da parte del consiglio di amministrazione della società. Tali speranze sono state alimentate dai commenti del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che venerdì ha detto ai giornalisti che gli «farebbe piacere vedere» Huang reintegrato.

L’inflazione mensile degli Stati Uniti dovrebbe rallentare

I mercati azionari statunitensi resteranno chiusi giovedì per il Giorno del Ringraziamento e riapriranno venerdì per una sessione abbreviata, che terminerà alle 13:00 Eastern Time (18:00 UTC).

Tra le crescenti preoccupazioni per un inasprimento della politica della Fed nel lungo periodo, i trader si concentrano sull’indicatore dell’inflazione «preferito» dalla Fed.

Il Bureau of Economic Analysis degli Stati Uniti (BEA) pubblicherà mercoledì l’indice dei prezzi delle spese per consumi personali (PCE) di ottobre. Gli economisti prevedono che i prezzi siano aumentati dello 0,3% a ottobre, in calo dallo 0,5% di settembre. Prevedono che l’inflazione annuale salga al 3,8% dal 3,6%.

Variazione della spesa dei consumatori statunitensi nel settembre 2026. Fonte: BEA

Da allora, i funzionari della Fed hanno parlato più apertamente della necessità di contenere l’inflazione, rimasta al di sopra dell’obiettivo del 2% per cinque anni. Il governatore della Fed Christopher Waller ha dichiarato la scorsa settimana che i responsabili della politica monetaria dovrebbero aumentare i tassi di mezzo punto percentuale a dicembre o chiarire l’intenzione di aumentarli nuovamente a gennaio.

Secondo i dati del FedWatch Tool del CME Group, i mercati continuano ad aspettarsi un rialzo di 25 punti base a dicembre; tuttavia, una lettura del PCE sorprendente potrebbe ancora modificare le probabilità e innescare volatilità nel settore delle criptovalute e negli asset rischiosi.

Confronto delle probabilità del tasso obiettivo della Fed (screenshot). Fonte: CME Group

Domenica, l’investitore miliardario Bill Ackman ha sostenuto che mosse di politica monetaria eccessivamente restrittive sarebbero dannose, facendo eco ai commenti del segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent.

«Molte persone ritengono che possano commettere un errore di politica monetaria se inaspriscono eccessivamente», ha dichiarato Bessent alla CBS.

Bitcoin recupera quota 60.000 dollari in vista della chiusura settimanale

Bitcoin si è ripreso dal minimo di 55.081 dollari di sabato, chiudendo la settimana sopra i 61.000 dollari domenica.

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I dati di TradingView mostrano una ripetizione del comportamento dello scorso fine settimana, con una volatilità amplificata da order book più sottili al di fuori degli orari di negoziazione della finanza tradizionale. Lunedì, BTC/USD ha raggiunto massimi intraday di 61.846 dollari su Bitstamp, segnando un rimbalzo fino al 12,3%.

Grafico a un’ora di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Bitcoin ha segnato la sua settima candela rossa consecutiva sul grafico settimanale, per la prima volta dal mercato ribassista del 2022; nel frattempo, le liquidazioni di posizioni long sulle criptovalute hanno raggiunto i 3,75 miliardi di dollari, secondo i dati di CoinGlass.

Il volume delle vendite è rimasto inferiore rispetto a quello dei precedenti minimi di oscillazione del 2026, mentre il trader e analista Rekt Capital ha osservato una mancata «capitolazione» completa tra i trader.

Grafico settimanale BTC/USD con dati sui volumi. Fonte: Rekt Capital su X.com

L’analista e conduttore di podcast Michael Van de Poppe ha affermato che Bitcoin è salito dal 15% al 30% nelle settimane successive a una svendita di fine 2015, al crollo pandemico di marzo 2020 e al collasso di FTX del novembre 2022. Ha individuato una resistenza per l’attuale rimbalzo tra 66.000 e 75.000 dollari.

ha paragonato le condizioni ai minimi oscillatori chiave dei precedenti cicli di prezzo di BTC: il crollo del quarto trimestre del 2015, il crollo cross-market dovuto al COVID-19 nel marzo 2020 e il collasso dell’exchange FTX nel novembre 2022.

«Dopodiché, ci sarebbero ulteriori test al ribasso e una volatilità in calo prima di una grande rottura al rialzo. Quello sarebbe lo scenario ideale», ha scritto su X.

Segnalando un crescente esaurimento dei venditori, l’indice di forza relativa (RSI) di Bitcoin ha prodotto una divergenza rialzista provvisoria sui timeframe giornalieri. Sabato l’RSI è sceso a 17,4, per poi risalire sopra il minimo da inizio anno di 15,5 registrato all’inizio di giugno, quando il prezzo aveva raggiunto i 59.300 dollari.

Grafico giornaliero di BTC/USD con dati RSI. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Ai minimi, la coppia era in calo del 56,3% rispetto al suo attuale massimo storico di 126.200 dollari, raggiunto nell’ottobre 2025. Come ha osservato Charlie Bilello, chief market strategist del gestore patrimoniale Creative Planning, se il livello di 55.081 dollari regge, Bitcoin avrebbe comunque impiegato più tempo che mai per raggiungere il minimo del suo mercato ribassista.

Correzioni del prezzo di Bitcoin dai massimi storici. Fonte: Charlie Bilello su X.com