Fonte: CoinGecko
Il calo è avvenuto nel contesto di una più ampia ondata di vendite sulle azioni statunitensi. Il Nasdaq Composite è sceso del 2,73%, mentre l’ S&P 500 ha perso l’1,44% alle 16:27 UTC circa di venerdì, secondo Yahoo Finance.
Le azioni di Anthropic (ANT), che ha fatto il suo debutto sul Nasdaq giovedì, sono scese del 9,92% a 87,54 dollari alle 16:27 UTC, circa, a causa dei timori sulle valutazioni e sulla spesa nel settore dell’intelligenza artificiale.
Gli ETF spot su Bitcoin statunitensi hanno registrato giovedì deflussi netti per 582,3 milioni di dollari, rispetto ai 306,5 milioni del giorno precedente, secondo Farside Investors. L’iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock ha rappresentato 541,1 milioni di dollari dei deflussi di giovedì.
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