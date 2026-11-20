Venerdì Bitcoin è sceso sotto i 60.000 dollari per la prima volta da luglio, prolungando le perdite recenti amid una più ampia ondata di vendite sui titoli tecnologici e su altri asset rischiosi.

Bitcoin (BTC) è sceso fino a 58.811 dollari prima di recuperare leggermente e attestarsi intorno a 59.503 dollari, in calo del 5,6% nelle 24 ore precedenti alle 16:52 UTC di venerdì, secondo CoinGecko data. La criptovaluta è scesa del 13,8% nell’ultima settimana e di quasi il 30% nell’ultimo mese.

Fonte: CoinGecko

Il calo è avvenuto nel contesto di una più ampia ondata di vendite sulle azioni statunitensi. Il Nasdaq Composite è sceso del 2,73%, mentre l’ S&P 500 ha perso l’1,44% alle 16:27 UTC circa di venerdì, secondo Yahoo Finance.

Le azioni di Anthropic (ANT), che ha fatto il suo debutto sul Nasdaq giovedì, sono scese del 9,92% a 87,54 dollari alle 16:27 UTC, circa, a causa dei timori sulle valutazioni e sulla spesa nel settore dell’intelligenza artificiale.

Gli ETF spot su Bitcoin statunitensi hanno registrato giovedì deflussi netti per 582,3 milioni di dollari, rispetto ai 306,5 milioni del giorno precedente, secondo Farside Investors. L’iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock ha rappresentato 541,1 milioni di dollari dei deflussi di giovedì.

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