I prelievi sono avvenuti mentre il mercato crypto nel suo complesso era in calo; lunedì alle 21:41 UTC, Bitcoin era scambiato intorno ai 65.000 dollari, in calo di circa il 20% nell’ultimo mese, secondo CoinGecko.
Tuttavia, i dati non mostrano chi abbia trasferito i Bitcoin né perché. Gli investitori potrebbero aver trasferito i propri fondi su wallet personali, presso società che conservano criptovalute per loro conto o su altri exchange.
Oltre alle preoccupazioni per la sicurezza degli exchange, Lim prevede altri cambiamenti nel modo in cui i grandi investitori opereranno nel 2027. Ha affermato che le istituzioni vogliono più modi per negoziare asset come petrolio, oro e indici azionari attraverso piattaforme crypto, anche al di fuori degli orari regolari di mercato.
«Puoi reagire rapidamente agli eventi di cronaca quando si verificano», ha dichiarato Lim, citando uno dei vantaggi del trading 24/7.
Questo tipo di trading è già presente su Hyperliquid, una piattaforma di trading decentralizzata che offre contratti legati ad asset tradizionali. Lunedì, i mercati di Hyperliquid per gli asset tradizionali e gli altri contratti avevano circa 4,3 miliardi di dollari di open interest e avevano registrato un volume di trading di 3,9 miliardi di dollari in 24 ore, secondo i dati di Perpys.
Tuttavia, mentre le piattaforme crypto offrono agli investitori più modalità di trading, Lim ha affermato che i servizi finanziari necessari per sostenere tali operazioni non hanno tenuto il passo, soprattutto per quanto riguarda il prestito di denaro e la gestione del rischio.
Per esempio, oggi gli investitori possono negoziare il petrolio attraverso i tradizionali mercati dei futures, i fondi d’investimento e le piattaforme crypto. Tuttavia, i finanziatori possono trattare separatamente le operazioni su ciascuna piattaforma, anche quando tali operazioni si compensano a vicenda.
«Non ci sono abbastanza operatori in grado di fornirti leva o finanziamenti a margine su tutte queste attività nel loro insieme», ha dichiarato Lim. «La compensazione netta del rischio non è ancora del tutto presente».
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