Un importante cambiamento nel trading istituzionale di criptovalute potrebbe essere all’orizzonte dopo il recente hack di Binance, poiché le preoccupazioni per la sicurezza potrebbero spingere più grandi investitori a tenere i propri asset fuori dagli exchange, secondo un dirigente di FalconX.

In un’intervista esclusiva rilasciata a Cointelegraph al Digital Asset Forum di New York il 13 novembre, Joshua Lim, responsabile globale dei mercati di FalconX, società di brokeraggio di asset digitali per investitori istituzionali, ha affermato che l’hack del 29 ottobre potrebbe rendere le istituzioni più prudenti nel trading di criptovalute e cambiare il modo in cui conservano i propri asset.

«È in realtà piuttosto ribassista per una maggiore partecipazione istituzionale alle criptovalute», ha dichiarato Lim a Cointelegraph. Ha spiegato che inizialmente i trader avevano minimizzato l’hack, ma in seguito avevano iniziato a riconoscerne il potenziale impatto a lungo termine.

Di conseguenza, Lim prevede che più istituzioni si rivolgeranno a fornitori di custodia esterna e società di trading che consentono loro di operare senza tenere le proprie criptovalute sugli exchange, un cambiamento che, secondo lui, potrebbe diventare una delle principali tendenze del 2027.

L’hack di Binance potrebbe favorire il passaggio alla custodia esterna

Gli hacker legati alla Corea del Nord hanno sottratto circa 6,4 miliardi di dollari in criptovalute da Binance, rendendolo il più grande furto di criptovalute mai registrato, secondo la società di analisi blockchain Chainalysis.

Il passaggio alla custodia delle criptovalute fuori dagli exchange sembrava già essere in corso prima dell’hack. In una proposta di ottobre, la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense ha affermato che si stavano sviluppando pratiche di settore che riducevano la necessità di trasferire gli asset dei clienti degli investment advisor e le disponibilità in criptovalute dei fondi regolamentati fuori dalla custodia autorizzata per effettuare operazioni di trading.

Lim ha indicato Copper, un fornitore di custodia per criptovalute, come una delle società che potrebbero trarne beneficio. Il suo servizio ClearLoop consente agli investitori di operare sugli exchange supportati mantenendo le proprie criptovalute presso una società distinta.

Copper ha dichiarato che le garanzie protette dal suo servizio ClearLoop hanno sostenuto un volume di trading di futures perpetui superiore a 240 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2026, più del doppio rispetto all’anno precedente.

Lim ha spiegato che gli investitori possono mantenere i propri asset fuori da un exchange ricevendo al contempo saldi accreditati che consentono loro di operare su di esso. Nel modello di brokeraggio descritto da Lim, un hedge fund può effettuare ordini tramite FalconX, che li esegue utilizzando i propri account sugli exchange e le proprie relazioni. Tuttavia, gli investitori devono affrontare rischi legati alle società che detengono i loro asset e regolano le loro operazioni.

«Per molti operatori, avere a che fare con un’entità regolamentata come la nostra è più accettabile», ha aggiunto Lim.

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I prelievi di Bitcoin da Binance aumentano dopo l’hack

Binance ha registrato ingenti deflussi di Bitcoin a metà novembre, anche se non è chiaro se fossero collegati all’hack.

Secondo i dati di CryptoQuant, venerdì Binance ha registrato prelievi netti di circa 2.771 Bitcoin (BTC), seguiti da 2.708 BTC sabato e 5.636 BTC domenica: nei tre giorni, circa 11.115 BTC hanno lasciato l’exchange in più rispetto a quelli entrati.

Bitcoin netflows on Binance from Oct. 1 to Nov. 16. Fonte: CrytpoQuant

I prelievi sono avvenuti mentre il mercato crypto nel suo complesso era in calo; lunedì alle 21:41 UTC, Bitcoin era scambiato intorno ai 65.000 dollari, in calo di circa il 20% nell’ultimo mese, secondo CoinGecko.

Tuttavia, i dati non mostrano chi abbia trasferito i Bitcoin né perché. Gli investitori potrebbero aver trasferito i propri fondi su wallet personali, presso società che conservano criptovalute per loro conto o su altri exchange.

Come potrebbe cambiare il trading istituzionale di criptovalute nel 2027

Oltre alle preoccupazioni per la sicurezza degli exchange, Lim prevede altri cambiamenti nel modo in cui i grandi investitori opereranno nel 2027. Ha affermato che le istituzioni vogliono più modi per negoziare asset come petrolio, oro e indici azionari attraverso piattaforme crypto, anche al di fuori degli orari regolari di mercato.

«Puoi reagire rapidamente agli eventi di cronaca quando si verificano», ha dichiarato Lim, citando uno dei vantaggi del trading 24/7.

Questo tipo di trading è già presente su Hyperliquid, una piattaforma di trading decentralizzata che offre contratti legati ad asset tradizionali. Lunedì, i mercati di Hyperliquid per gli asset tradizionali e gli altri contratti avevano circa 4,3 miliardi di dollari di open interest e avevano registrato un volume di trading di 3,9 miliardi di dollari in 24 ore, secondo i dati di Perpys.

Tuttavia, mentre le piattaforme crypto offrono agli investitori più modalità di trading, Lim ha affermato che i servizi finanziari necessari per sostenere tali operazioni non hanno tenuto il passo, soprattutto per quanto riguarda il prestito di denaro e la gestione del rischio.

Per esempio, oggi gli investitori possono negoziare il petrolio attraverso i tradizionali mercati dei futures, i fondi d’investimento e le piattaforme crypto. Tuttavia, i finanziatori possono trattare separatamente le operazioni su ciascuna piattaforma, anche quando tali operazioni si compensano a vicenda.

«Non ci sono abbastanza operatori in grado di fornirti leva o finanziamenti a margine su tutte queste attività nel loro insieme», ha dichiarato Lim. «La compensazione netta del rischio non è ancora del tutto presente».

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