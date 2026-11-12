Bitcoin (BTC) ha toccato nuovi minimi plurimensili dopo l’apertura di Wall Street di giovedì, mentre la pressione di vendita è tornata sul mercato azionario statunitense.

Punti chiave:

Le perdite del prezzo di Bitcoin hanno raggiunto il 3,5% giovedì, mentre i mercati reagivano alle dimissioni del CEO di Nvidia Jensen Huang.

Il titolo Nvidia è sceso fino a 148,80 dollari prima di rimbalzare intorno ai 160 dollari, in calo del 7,2% nella giornata al momento della stesura.

L’analisi del prezzo di BTC indica i dati sull’indice dei prezzi alla produzione (PPI) statunitense di venerdì come il prossimo evento chiave di volatilità.



Nvidia nomina un CEO ad interim mentre il titolo crolla

I dati di TradingView hanno mostrato che BTC/USD è sceso sotto i 72.000 dollari per la prima volta dal 20 agosto, mentre le perdite dall’inizio del mese hanno raggiunto il 7,4%.

Grafico a un’ora BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Le turbolenze in Nvidia in seguito alle dimissioni immediate del CEO Jensen Huang hanno trascinato al ribasso i mercati azionari, con NVDA in calo di quasi il 13% all’apertura di Wall Street.

«Colette Kress, attuale vicepresidente esecutiva e direttrice finanziaria di NVIDIA, ha accettato di ricoprire il ruolo di CEO ad interim. Kress continuerà a ricoprire i ruoli di vicepresidente esecutiva e direttrice finanziaria mentre svolgerà l’incarico di CEO ad interim, fino alla nomina di un successore permanente», ha dichiarato la società in un comunicato stampa.

«Il consiglio di amministrazione ha avviato la ricerca di un CEO permanente e prenderà in considerazione candidati interni ed esterni.»

Grafico settimanale del titolo Nvidia. Fonte: Cointelegraph/TradingView





L’economista Mohamed El-Erian ha descritto le dimissioni di Huang come uno «sviluppo significativo» che avrebbe avuto implicazioni oltre Nvidia stessa.

«La situazione resterà sotto i riflettori, non solo mentre l’azienda affronta la perdita del suo fondatore fortemente influente, ma anche mentre si svolgono varie indagini politiche (formali e informali)», ha scritto in un’analisi.

Nonostante la pressione di vendita sulle azioni Nvidia, l’indice Nasdaq Composite, fortemente orientato verso i titoli tecnologici, ha evitato perdite significative all’apertura, scambiando in calo dello 0,6% al momento della stesura.

Grafico giornaliero dell’indice Nasdaq Composite. Fonte: Cointelegraph/TradingView





L’analista guarda alla pubblicazione del PPI per indicazioni sul prezzo di BTC

Mercoledì, BTC/USD è nuovamente sceso al di sotto della sua media mobile semplice (SMA) a 21 settimane, che si attestava a 73.078 dollari.

Grafico giornaliero di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Valutando i catalizzatori della volatilità macroeconomica a breve termine, oltre a Nvidia, Keith Alan, cofondatore della piattaforma di trading di criptovalute Material Indicators, ha sottolineato il rilascio di venerdì dell’indice dei prezzi alla produzione (PPI) statunitense.

Martedì, il dato di ottobre dell’indice dei prezzi al consumo (CPI) è risultato superiore alle attese, inducendo i mercati a prezzare ulteriori rialzi dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve.

«Fondamentalmente, un rapporto PPI contenuto, che riduca le probabilità di rialzi aggressivi dei tassi a dicembre/gennaio, potrebbe facilmente rendere rialzista questo scenario», ha scritto Alan su X. Ha aggiunto che, se il PPI sarà in linea con le aspettative del mercato, il prezzo spot potrebbe muoversi tra vicine aree di liquidità nei book degli ordini degli exchange.

Gli ultimi dati di CoinGlass hanno mostrato che BTC/USD attraversava un’area di liquidità degli ordini di acquisto, mentre le liquidazioni di criptovalute nelle 24 ore raggiungevano i 730 milioni di dollari.

Mappa delle liquidazioni di BTC. Fonte: CoinGlass