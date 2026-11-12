L’ETF spot su Bitcoin di BlackRock, l’iShares Bitcoin Trust (IBIT), ha registrato oltre 2 miliardi di dollari di deflussi netti in nove sessioni di negoziazione consecutive fino a mercoledì.

Mercoledì gli investitori hanno ritirato dall’IBIT 269,7 milioni di dollari netti, pari a circa il 90% dei 300 milioni di dollari di prelievi netti giornalieri dagli ETF spot su Bitcoin statunitensi, secondo i dati di Farside Investors.

Il Bitcoin Trust ETF (GBTC) di Grayscale ha registrato prelievi netti per 39,1 milioni di dollari, mentre il Morgan Stanley Bitcoin Trust ETF (MSBT) ha attirato afflussi netti per 9 milioni di dollari.

Gli ETF spot su Bitcoin statunitensi hanno registrato quasi 1,44 miliardi di dollari di prelievi netti in cinque sessioni consecutive. L’aumento di mercoledì è seguito a tre sessioni di rallentamento dei deflussi.

L’exchange di criptovalute Bitfinex ha affermato mercoledì che il rallentamento dei deflussi dagli ETF potrebbe essere un primo passo verso un minimo di mercato, ma da solo non è stato sufficiente a stabilire una ripresa.

Bitfinex ha rilevato che, nelle serie di deflussi dagli ETF analizzate all’inizio di quest’anno, Bitcoin ha guadagnato una mediana del 6,4% in 10 sessioni di negoziazione quando le serie si sono concluse con almeno tre sessioni consecutive di afflussi netti.

Al momento della stesura, Bitcoin veniva scambiato vicino ai 73.000 dollari, in calo dell’8,5% nell’ultima settimana, secondo CoinGecko.

In una nota di mercoledì condivisa con Cointelegraph, il desk di trading sui derivati di Laser Digital ha indicato una domanda spot debole, un premio su Coinbase persistentemente negativo e ampie liquidazioni di posizioni long a leva.

Il desk ha affermato che Bitcoin è salito a malapena durante il rimbalzo di lunedì del Nasdaq, che ha guadagnato quasi il 3%.

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