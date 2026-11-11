Barclays ha dichiarato di detenere 3,94 milioni di azioni dell’ETF Bitcoin spot di BlackRock alla fine del terzo trimestre, in aumento del 48% rispetto al trimestre precedente.

La posizione nell’iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) valeva circa 187 milioni di dollari al 30 settembre, rispetto agli 88,5 milioni di dollari per 2,66 milioni di azioni al 30 giugno, secondo il modulo 13F depositato venerdì da Barclays.

«Le prime indicazioni suggeriscono che gli investitori di lungo periodo rappresentino una quota crescente della base di investitori negli ETF Bitcoin spot», ha dichiarato a Cointelegraph Camran Khosravi, analista di Bitwise, indicando una maggiore esposizione delle banche, compresa quella di Citigroup.

Citigroup ha dichiarato una nuova posizione dal valore di circa 119 milioni di dollari nel Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Anche le sue partecipazioni dichiarate in IBIT sono aumentate del 50%, raggiungendo circa 521.000 azioni rispetto alle 347.000 detenute alla fine di giugno.

I documenti offrono una prima indicazione dei cambiamenti nella proprietà istituzionale degli ETF Bitcoin, mentre altre importanti banche e hedge fund devono ancora rendere note le proprie posizioni del terzo trimestre. I gestori degli investimenti istituzionali hanno tempo fino a lunedì per depositare i report sulle partecipazioni del terzo trimestre.

Le banche guadagnano terreno tra i detentori di ETF Bitcoin

Secondo i dati di Bitwise condivisi con Cointelegraph, le banche rappresentavano 258 milioni di dollari, pari al 4,9%, delle partecipazioni dichiarate negli ETF Bitcoin spot tra i primi soggetti a presentare i documenti del terzo trimestre, rispetto ai 107 milioni di dollari, pari al 3,2%, del secondo trimestre.

I consulenti finanziari restavano i maggiori detentori, con 3,5 miliardi di dollari, pari al 66,6%, delle posizioni dichiarate, in aumento rispetto ai 2,2 miliardi di dollari del trimestre precedente. Bitwise ha confrontato le partecipazioni nei due trimestri per le 1.389 istituzioni che avevano presentato i report del terzo trimestre entro venerdì. Il valore delle loro partecipazioni combinate negli ETF Bitcoin spot è salito da 3,35 miliardi a 5,25 miliardi di dollari.

US spot Bitcoin exchange-traded products (ETP) holdings of early Q3 2026 13F filers. Source: Bitwise

Khosravi ha affermato che i consulenti finanziari delle principali banche e piattaforme patrimoniali possono ora raccomandare ai clienti gli ETF su Bitcoin, uno sviluppo che, secondo le sue previsioni, diventerà sempre più evidente nei documenti depositati dagli investitori istituzionali nei prossimi trimestri.

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I dati restano preliminari: tra i principali detentori, JPMorgan, Wells Fargo e gli hedge fund Millennium e Schonfeld devono ancora comunicare le proprie posizioni in vista dell’imminente scadenza.

I guadagni di prezzo aumentano il valore delle partecipazioni negli ETF su Bitcoin

Secondo Jonatan Randin, analista senior dei mercati presso PrimeXBT, l’aumento delle valutazioni degli ETF su Bitcoin non riflette necessariamente nuovi acquisti istituzionali.

«È importante guardare alle partecipazioni in termini di quote e non solo all’aumento dell’importo in dollari», ha dichiarato Randin a Cointelegraph, osservando che IBIT ha guadagnato circa il 41% in termini di prezzo nel terzo trimestre.

Separatamente, un sondaggio di CoinShares condotto a ottobre ha rilevato che la diversificazione rappresentava il 40% delle risposte alla domanda sul motivo per cui gli investitori detenevano asset digitali, rispetto a meno del 9% per la speculazione.

Randin ha avvertito che i documenti depositati fotografano le partecipazioni al 30 settembre, prima del successivo calo di Bitcoin e dei deflussi dagli ETF spot. Gli ETF spot su Bitcoin statunitensi hanno registrato afflussi netti per circa 6,34 miliardi di dollari durante il terzo trimestre, seguiti da deflussi netti per circa 2,1 miliardi di dollari nel quarto trimestre fino a martedì, secondo i dati di SoSoValue.

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