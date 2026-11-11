Khosravi ha affermato che i consulenti finanziari delle principali banche e piattaforme patrimoniali possono ora raccomandare ai clienti gli ETF su Bitcoin, uno sviluppo che, secondo le sue previsioni, diventerà sempre più evidente nei documenti depositati dagli investitori istituzionali nei prossimi trimestri.
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I dati restano preliminari: tra i principali detentori, JPMorgan, Wells Fargo e gli hedge fund Millennium e Schonfeld devono ancora comunicare le proprie posizioni in vista dell’imminente scadenza.
Secondo Jonatan Randin, analista senior dei mercati presso PrimeXBT, l’aumento delle valutazioni degli ETF su Bitcoin non riflette necessariamente nuovi acquisti istituzionali.
«È importante guardare alle partecipazioni in termini di quote e non solo all’aumento dell’importo in dollari», ha dichiarato Randin a Cointelegraph, osservando che IBIT ha guadagnato circa il 41% in termini di prezzo nel terzo trimestre.
Separatamente, un sondaggio di CoinShares condotto a ottobre ha rilevato che la diversificazione rappresentava il 40% delle risposte alla domanda sul motivo per cui gli investitori detenevano asset digitali, rispetto a meno del 9% per la speculazione.
Randin ha avvertito che i documenti depositati fotografano le partecipazioni al 30 settembre, prima del successivo calo di Bitcoin e dei deflussi dagli ETF spot. Gli ETF spot su Bitcoin statunitensi hanno registrato afflussi netti per circa 6,34 miliardi di dollari durante il terzo trimestre, seguiti da deflussi netti per circa 2,1 miliardi di dollari nel quarto trimestre fino a martedì, secondo i dati di SoSoValue.
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