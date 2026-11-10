Bitcoin (BTC) è sceso verso il minimo di 11 settimane, vicino a 73.500 dollari, all’apertura di Wall Street di martedì, dopo che l’inflazione statunitense è risultata superiore alle aspettative.

Punti chiave:

Il prezzo di Bitcoin è sceso fino a 73.518 dollari sulla scia di dati sull’inflazione statunitense superiori alle attese, prima di tornare sopra i 74.000 dollari.

L’inflazione CPI di ottobre si è attestata allo 0,4% su base mensile, oltre le aspettative, nonostante il rallentamento della crescita dei prezzi dell’energia allo 0,7% dal 5,2% di settembre.

L’analisi ha rilevato che il Nasdaq stava segnando minimi di lungo periodo in presenza di una pressione di vendita “estrema”.



I mercati prezzano un rialzo dei tassi a dicembre dopo i dati sull’inflazione

I dati di TradingView hanno mostrato BTC/USD in calo fino a 73.518 dollari, quasi in linea con il minimo segnato domenica, il suo livello più basso dal 21 agosto.

Grafico a un’ora di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView





La rilevazione di ottobre dell’Indice dei prezzi al consumo (CPI) si è attestata allo 0,4% su base mensile, al di sopra dello 0,3% previsto. Il CPI, privo di una componente su base annua a causa dell’assenza di raccolta dati durante la chiusura del governo statunitense nel 2025, ha comunque mostrato un rallentamento della crescita rispetto a settembre, quando l’aumento mensile aveva raggiunto lo 0,6%.

«L’indice degli alloggi è aumentato dello 0,3% a ottobre, rappresentando oltre il trenta percento dell’aumento mensile dell’indice complessivo. L’indice alimentare è aumentato dello 0,5% a ottobre, mentre l’indice degli alimenti consumati in casa è salito dello 0,4% e quello degli alimenti consumati fuori casa è aumentato dello 0,5%», ha dichiarato il comunicato ufficiale del Bureau of Labor Statistics (BLS).

Mentre gli aumenti dei prezzi dell’energia avevano rappresentato una parte significativa dell’incremento del CPI di settembre, a ottobre l’indice dell’energia è avanzato molto meno, dello 0,7% rispetto al precedente aumento del 5,2%.

L’economista Robin Brooks ha descritto il risultato del CPI come «scoraggiante», osservando al contempo che il picco dei prezzi del petrolio aveva contribuito ai dati di settembre.

«Tutti i dettagli di questo rapporto sul CPI sono scoraggianti, ma ottobre è stato anche il picco del secondo grande shock dei prezzi del petrolio di quest’anno, e ciò finirà ovviamente per riflettersi sull’inflazione del CPI di base», ha scritto in un’analisi.

In un discorso tenuto martedì mattina, il governatore della Federal Reserve Christopher Waller ha dichiarato di essere favorevole ad aumentare i tassi d’interesse di 25 punti base a dicembre, anche se l’inflazione fosse diminuita rispetto a settembre. I dati del FedWatch Tool di CME Group hanno mostrato che, di conseguenza, i mercati stimavano al 96,3% la probabilità di tale esito alla riunione di dicembre della Fed.

Dopo il rapporto sul CPI, tali probabilità hanno assunto un orientamento più aggressivo, con un aumento di 25 punti base che ha attirato una probabilità dell’85,3% e un aumento di 50 punti base che ha attirato una probabilità del 14,7%.

Confronto delle probabilità del tasso obiettivo della Fed per la riunione di dicembre del FOMC (screenshot). Fonte: CME Group

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L’analisi punta a una svendita «estrema» del Nasdaq

Le azioni statunitensi sono state messe sotto pressione all’apertura di Wall Street, poiché il CPI ha aggravato i venti contrari già presenti per i rialzisti. Tra questi figuravano i solidi dati sul mercato del lavoro e la prospettiva di una regolamentazione più severa del settore dell’IA sotto una Camera dei rappresentanti e un Senato controllati dai Democratici.

L’indice Nasdaq Composite, fortemente orientato verso il settore tecnologico, ha aperto in calo dello 0,6% prima di recuperare le perdite, mentre il titolo Nvidia è sceso di quasi il 4% a fronte di un’ indagine del consiglio di amministrazione volta a stabilire se il CEO Jensen Huang fosse stato preso di mira da un’operazione di intelligence straniera.

Grafico giornaliero del titolo Nvidia. Fonte: Cointelegraph/TradingView





«L’inflazione al consumo ha continuato a essere superiore all’obiettivo, mentre il rapporto sull’occupazione di ottobre ha dissipato ogni preoccupazione riguardo a un rallentamento del mercato del lavoro», ha riassunto quel giorno la società di analisi di mercato Mosaic Asset Company in un’analisi.

Tuttavia, Mosaic ha rilevato segnali di una pressione di vendita «estrema» sul Nasdaq, che potrebbero indicare che l’indice aveva toccato un minimo di lungo periodo.

«Ciò include un’impennata del rapporto put/call sulle azioni, salito oltre 1,0 e persino più alto rispetto a durante il sell-off legato alla guerra commerciale dell’aprile 2025», ha aggiunto.

Grafico a un giorno dell'indice composito Nasdaq. Fonte: Cointelegraph/TradingView