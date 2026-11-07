Secondo un rapporto, scommesse sospette sul mercato predittivo sono state piazzate poco prima della pubblicazione di due recenti sondaggi politici del New York Times/Siena.

I ricercatori della Vanderbilt University hanno affermato che il 31 ottobre un utente di Polymarket ha scommesso quasi 200.000 dollari sulla rielezione del senatore del Nebraska Pete Ricketts. Un’ora dopo è stato pubblicato un sondaggio di Times/Siena che mostrava Ricketts in testa.

Un articolo del New York Times pubblicato venerdì ha riferito che, sebbene non fosse chiaro se l’utente avesse accesso a informazioni riservate, questi ha vinto più di 77.000 dollari.

Secondo l’articolo, l’utente ha piazzato anche scommesse simili e ingenti su altri mercati, tra cui Kalshi.

«Ci sono una serie di circostanze che rendono difficile liquidare il caso come una coincidenza», ha dichiarato Brett Goldstein del Vanderbilt Institute of National Security. «Richiede ulteriori indagini».

Polymarket ha dichiarato di aver individuato le operazioni e di stare indagando. Kalshi ha rifiutato di commentare.

Cointelegraph ha riferito ad aprile che un soldato dell’esercito statunitense era stato incriminato dopo aver guadagnato più di 400.000 dollari scommettendo su un mercato predittivo e presumibilmente utilizzando informazioni non pubbliche legate a un’operazione statunitense che coinvolgeva l’allora presidente venezuelano Nicolás Maduro.

In una dichiarazione, il Dipartimento di Giustizia ha sostenuto che il master sergeant Gannon Ken Van Dyke era coinvolto nella pianificazione e nell’esecuzione dell’operazione Absolute Resolve, che a gennaio ha portato alla cattura di Maduro in un’abitazione a Caracas, in Venezuela.

Secondo il DOJ, Van Dyke avrebbe utilizzato queste informazioni per acquistare quote «sì» nei relativi contratti di Polymarket, tra cui «Maduro fuori entro il 31 gennaio» e «Trump invoca i poteri di guerra contro il Venezuela entro il 31 gennaio».

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