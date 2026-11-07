Un ex agente del controspionaggio dell’FBI ha ammesso di aver commesso frode telematica e riciclaggio di denaro rubando quasi 2,5 milioni di dollari in criptovalute a nazioni avversarie non identificate e da wallet sottoposti a indagine.

Patrick Steven Yaroch, 37 anni, ha sfruttato i suoi incarichi investigativi e l’accesso ai sistemi dell’FBI per rubare criptovalute, quindi le ha scambiate e riciclate attraverso transazioni finanziarie per occultarne la provenienza e la proprietà.

Secondo un comunicato stampa dell’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale della Virginia, pubblicato giovedì, Yaroch ha effettuato circa 100 trasferimenti fraudolenti relativi a 35 indagini dell’FBI, ottenendo proventi per 2.474.380,66 dollari.

In precedenza aveva ammesso trasferimenti non autorizzati che coinvolgevano circa 1 milione di dollari in asset digitali, come riportato da Cointelegraph ad agosto.

Secondo la dichiarazione, Yaroch ha saldato i suoi debiti e intendeva usare i proventi per finanziare una nuova vita in Portogallo, dove aveva pianificato di acquistare un vigneto.

L’ex agente ha ammesso che le sue azioni avevano compromesso indagini dell’FBI relative a gruppi criminali e nazioni avversarie.

Yaroch rischia fino a 20 anni di carcere. La sentenza è fissata per il 4 marzo 2027.

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