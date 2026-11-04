L’investigatore on-chain ZachXBT ha identificato il gruppo bancario francese Crédit Mutuel Arkéa come presunta vittima di un furto di criptovalute superiore a 133 milioni di dollari, avvertendo che le perdite totali potrebbero essere maggiori.

Mercoledì, il detective crypto pseudonimo ha dichiarato che l’istituto, da lui descritto come dotato di 235 miliardi di dollari in attività, sarebbe stato preso di mira per diversi giorni. Ha inoltre suggerito che potrebbero essersi verificate ulteriori perdite tramite transazioni over-the-counter (OTC) non incluse nelle stime precedenti.

«Sospetto che l’importo rubato sia maggiore se si tiene conto dell’attività OTC», ha dichiarato ZachXBT.

Il presunto coinvolgimento della banca non è stato verificato in modo indipendente e ZachXBT non ha rivelato come gli aggressori abbiano ottenuto l’accesso ai fondi.

Cointelegraph ha contattato Crédit Mutuel Arkéa per un commento, ma non aveva ricevuto risposta al momento della pubblicazione.

La rivelazione segue il rapporto iniziale di ZachXBT di lunedì, quando ha identificato prelievi sospetti per oltre 106 milioni di dollari da exchange centralizzati.

Martedì, ha portato le perdite stimate a oltre 133 milioni di dollari dopo aver scoperto altri 27 milioni di dollari in prelievi, alcuni dei quali avvenuti dopo il suo avvertimento iniziale.

La società di analisi blockchain Bitquery aveva precedentemente tracciato prelievi da account presso Kraken, Crypto.com e OKX. Ha rilevato che circa 63 milioni di dollari in stablecoin erano stati convertiti in Ether (ETH) nel giro di quattro ore.

Successivamente, Kraken e Crypto.com hanno dichiarato a Cointelegraph di aver limitato gli account o bloccato i fondi associati al presunto furto. Entrambi gli exchange hanno affermato che le loro piattaforme erano rimaste sicure.

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