Il produttore di wallet hardware Trezor ha aumentato da 50 a 128 caratteri la lunghezza massima delle passphrase opzionali dei wallet.

Domenica, Trezor ha dichiarato che la modifica è disponibile in Trezor Suite con il firmware aggiornato dei dispositivi. Il firmware meno recente limita ancora le passphrase a 50 caratteri.

Secondo Trezor, una passphrase funge da password aggiuntiva che gli utenti impostano insieme alla frase di recupero del wallet. Un aggressore che ottenga la frase di recupero avrebbe comunque bisogno della passphrase corretta per accedere ai fondi di quel wallet.

Trezor ha citato gli attacchi a Coldcard di luglio, quando una vulnerabilità del firmware ha fatto sì che alcuni dispositivi generassero frasi di recupero con casualità insufficiente, consentendo agli aggressori di ricostruirle. Trezor ha dichiarato che passphrase robuste e uniche hanno protetto alcuni utenti colpiti.

L’aggiornamento segue un avvertimento separato riguardante gli stessi dispositivi di Trezor.

Venerdì, l’azienda ha consigliato ai clienti che, da marzo, avevano acquistato wallet dall’ex rivenditore autorizzato CryptoBilis di spostare i propri fondi su nuovi wallet.

Un cliente indonesiano ha segnalato un sospetto impianto all’interno di un Trezor Safe 5, in grado di catturare informazioni visualizzate sullo schermo, comprese le frasi di recupero, e trasmetterle tramite una rete cellulare. Trezor ha dichiarato venerdì di non aver esaminato il dispositivo e di non aver ricevuto segnalazioni di perdite correlate.

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