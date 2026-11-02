THORChain ha bloccato sabato gli swap su diverse blockchain dopo che una riorganizzazione dei blocchi di Ethereum ha rivelato un bug nei rimborsi, che potrebbe aver inavvertitamente rallentato il trasferimento dei fondi sottratti a Binance, secondo Chainalysis.

Secondo THORChain, l’incidente è iniziato alle 11:34 UTC di sabato, quando una riorganizzazione di un blocco su Ethereum ha rimosso un deposito di 10 ETH che THORChain aveva già accreditato. Quando lo swap non ha rispettato il limite di prezzo, THORChain ha emesso un rimborso a fronte di fondi che il vault non aveva mai ricevuto. Anche il deposito effettivo del mittente è stato rimborsato, generando un pagamento aggiuntivo di 10 ETH, che ha poi attivato una sospensione automatica.

Una riorganizzazione dei blocchi di Ethereum, o reorg, si verifica quando la rete sostituisce un blocco recente con un blocco concorrente. Il difetto appena scoperto consente a THORChain di rimborsare un pagamento che Ethereum non riconosce più come avvenuto. Un attore malevolo potrebbe potenzialmente sfruttare tale discrepanza.

«Ora che questa informazione è di dominio pubblico, ogni volta che si verifica una riorganizzazione dei blocchi su una blockchain esterna, un attore malevolo potrebbe eseguire una nuova transazione con lo stesso nonce e ricevere fondi dai vault di THORChain», ha dichiarato il team del protocollo.

Gli operatori dei nodi di THORChain hanno sospeso gli swap che coinvolgevano asset su 10 reti, tra cui Bitcoin, Ethereum, Solana e Tron, mentre il trading è proseguito su Avalanche, Base e XRP, secondo la pagina sullo stato della rete del protocollo.

«I nodi decideranno di riabilitare le chain quando saranno ritenute sicure», ha dichiarato THORChain.

La sospensione d’emergenza ritarda i movimenti dei fondi degli hacker di Binance

Secondo Chainalysis, il blocco del trading ha inoltre interrotto i tentativi degli hacker nordcoreani di riciclare i fondi sottratti nell’hack da 6,3 miliardi di dollari ai danni di Binance della scorsa settimana.

«THORChain ha appena ritardato inavvertitamente il riciclaggio di una quantità significativa di fondi sottratti a Binance», ha dichiarato domenica Chainalysis, spiegando che la sospensione d’emergenza «impedisce a tutti gli utenti, compresi i riciclatori di denaro della RPDC, di utilizzare gli swap cross-chain».

«Finché il servizio non tornerà online, né gli hacker né chiunque altro potranno effettuare swap attraverso la maggior parte dei bridge di THORChain», ha dichiarato Chainalysis.

L’interruzione si è verificata mentre le autorità statunitensi facevano pressione sui fornitori di infrastrutture crypto affinché limitassero il movimento dei fondi sottratti.

Sabato, l’FBI ha esortato gli operatori dei nodi di THORChain, i servizi DeFi e gli altri fornitori di asset virtuali a bloccare le transazioni associate agli indirizzi utilizzati da TraderTraitor per riciclare i proventi dell’hack ai danni di Binance.

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Gli hacker nordcoreani hanno utilizzato THORChain per effettuare swap permissionless di criptovalute dopo attacchi precedenti.

Tuttavia, THORChain ha continuato a difendere il proprio ruolo di infrastruttura neutrale e permissionless, mentre aumentava l’attenzione sul movimento di fondi sottratti attraverso il protocollo.

Nel suo rapporto sul terzo trimestre, il progetto ha dichiarato di aver mantenuto tale posizione nonostante la pressione affinché bloccasse le transazioni collegate a fondi sottratti in attacchi informatici.

Il fondatore di THORChain, John-Paul Thorbjornsen, ha inoltre difeso l’impegno del protocollo a favore di transazioni permissionless, mettendo in guardia dal chiuderlo in risposta alle pressioni relative ai fondi illeciti.

«A mio parere, se la prossima settimana i THORNode decidessero di mettere offline il protocollo, l’esperimento sarebbe finito», ha dichiarato.

«L’ultimo baluardo del regolamento libero da vincoli e neutrale sarebbe finito. Semplicemente, non ci sarebbe un’altra piattaforma e il protocollo avrebbe fallito».

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