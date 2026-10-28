The Depository Trust Company (DTC), una filiale di The Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), ha lanciato servizi di tokenizzazione che consentono agli utenti idonei di coniare rappresentazioni tokenizzate di titoli detenuti presso DTC.

Il DTCC Tokenization Service (DTS) convertirà i titoli tra la loro forma tradizionale e quella tokenizzata; i titoli potranno essere trasferiti a portafogli digitali e manterranno gli stessi diritti di proprietà e le stesse tutele per gli investitori delle loro controparti tradizionali, ha annunciato la società mercoledì.

La società non ha fornito dettagli sui criteri di idoneità degli utenti. Una richiesta di ulteriori informazioni inviata via email non ha ricevuto risposta immediata.

Il fornitore di infrastrutture per il post-trade ha dichiarato che 20 dei suoi clienti hanno firmato accordi per accedere ai servizi, tra cui Alpaca, Citadel Securities, Citi, Clear Street, DriveWealth, Fidelity Investments, Interchange Clearing e JPMorgan.

DTC custodisce oltre 114.000 miliardi di dollari in asset, tra cui azioni e fondi negoziati in borsa. La società ha dichiarato che il suo servizio creerà un «percorso pratico» per l’adozione dei titoli tokenizzati.

Nel dicembre 2025, la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha emesso una lettera di «non intervento», affermando che non avrebbe raccomandato un’azione esecutiva contro la filiale di DTCC in relazione al suo programma di tokenizzazione proposto.

A maggio, DTCC ha dichiarato di aver pianificato un lancio completo del servizio di negoziazione di titoli tokenizzati nell’ottobre 2026, dopo un progetto pilota nel luglio 2026.

Il servizio di tokenizzazione è attualmente integrato con Canton Network e con la rete privata Besu di DTCC, con piani di aggiungere ulteriori reti blockchain nel 2027.

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