Il senatore Richard Blumenthal ha chiesto informazioni al CEO di Tether Paolo Ardoino dopo che un’inchiesta del Wall Street Journal ha riferito che l’emittente di stablecoin aveva stipulato un accordo da 6,3 milioni di dollari con una società di marketing cofondata dall’ex consulente crypto della Casa Bianca Bo Hines.

In una lettera inviata giovedì ad Ardoino, il parlamentare del Connecticut ha dichiarato che la Sottocommissione permanente del Senato per le indagini aveva richiesto “documenti e informazioni relativi a contratti, pagamenti, comunicazioni e attività di lobbying” tra Tether e Nxum, la società di Hines. Secondo Blumenthal, l’indagine su Nxum, Tether e Hines faceva parte di ciò che il senatore ha definito “l’autoarricchimento e gli accordi interessati dell’amministrazione Trump con le società di criptovalute”.

“Sebbene Hines non abbia ceduto la sua partecipazione di un terzo in Nxum [...] ha lavorato a stretto contatto con Nxum tramite applicazioni di messaggistica criptata per coordinare attività di lobbying, sostegno e pressioni aggressive sui membri del Congresso che si opponevano alla legislazione sulle stablecoin in discussione o ne avevano chiesto modifiche”, ha dichiarato Blumenthal. “Secondo quanto riferito, quei messaggi dimostrano inoltre che Tether coordinava direttamente le attività di lobbying di Nxum sul GENIUS Act, che regolamenterebbe le stablecoin, con il CEO Paolo Ardoino che chiedeva a Nxum di ‘annientare’ gli oppositori della legge.”

Il parlamentare ha aggiunto:

“I termini e la natura altamente insoliti del rapporto commerciale di Tether sia con Nxum sia con Bo Hines sollevano preoccupanti questioni etiche e legali, indicando che Tether era probabilmente ben consapevole dell’illegalità e dell’inopportunità di effettuare pagamenti a un attuale funzionario della Casa Bianca con un ruolo così diretto nella definizione della legislazione sulle criptovalute, fondamentale per la sua attività.”

Hines ha lavorato come direttore esecutivo del Consiglio dei consiglieri del presidente sugli asset digitali da gennaio ad agosto 2025, quando ha lasciato la Casa Bianca per entrare in Tether come “consulente strategico”. In seguito è diventato CEO di Tether US. Harry Jung, un altro consulente crypto dell’amministrazione Trump, ha lasciato il suo incarico nel luglio 2026 ed è entrato in Nxum come managing director ad agosto.

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Trump, la sua famiglia e i membri della sua amministrazione continuano a essere sottoposti a esame per le accuse secondo cui starebbero ottenendo ingenti guadagni finanziari dalle politiche crypto e dalle leggi su cui hanno controllo o influenza. Il presidente ha dichiarato di aver guadagnato 1,4 miliardi di dollari da investimenti legati alle criptovalute nel 2025.

Cointelegraph ha contattato Tether per un commento sull’indagine e sull’inchiesta, ma non ha ricevuto una risposta immediata.

I legami con le crypto potrebbero influenzare le elezioni di metà mandato

Sebbene Blumenthal disponga di un’autorità limitata in quanto membro di minoranza democratica della Sottocommissione permanente del Senato per le indagini, i risultati delle elezioni di metà mandato del 2026 potrebbero potenzialmente modificare il controllo dei partiti alla Camera dei rappresentanti e al Senato. Ciò potrebbe conferire al parlamentare del Connecticut e ad altri democratici maggiore autorità per condurre indagini sui legami di Trump e della sua amministrazione con l’industria crypto, compresi quelli che potrebbero presentare conflitti di interesse.

A venerdì, i contratti sugli eventi sulle piattaforme di mercato predittivo Kalshi e Polymarket favorivano il ritorno dei democratici al controllo della maggioranza in entrambe le camere del Congresso nel 2027, con probabilità rispettivamente del 92% e del 68% su Kalshi per la Camera e il Senato. Il giorno delle elezioni negli Stati Uniti sarà il 3 novembre.

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