Nel frattempo, Lloyds Banking Group e Revolut sono state classificate come prive di restrizioni pubblicate sui trasferimenti di criptovalute, nonostante abbiano ricevuto reclami dai clienti.
La pagina ufficiale di assistenza di Revolut, tuttavia, afferma che i trasferimenti verso «alcuni exchange di criptovalute» non sono supportati. Un portavoce di Stand With Crypto ha dichiarato che ciò sembrava essere un problema tecnico piuttosto che una politica esplicita.
Nick Jones, fondatore e CEO di Zumo, ha dichiarato a Cointelegraph che le restrizioni bancarie sono un problema comune tra i fondatori di aziende crypto del Regno Unito e potrebbero minare le ambizioni del Paese di diventare un hub globale per le criptovalute.
«Questa questione dell’accesso limitato ai servizi bancari deve essere affrontata con urgenza affinché le aziende crypto del Regno Unito possano operare in condizioni di parità, crescere e svilupparsi», ha dichiarato Jones.
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Jones ha inoltre avvertito che l’imminente regime normativo britannico sulle criptovalute potrebbe non risolvere il problema. Sebbene le aziende si stiano preparando all’approvazione obbligatoria da parte della Financial Conduct Authority nell’ottobre 2027, l’accesso a un conto bancario aziendale esula da tale quadro, ha affermato.
Senza un’azione coordinata, le aziende potrebbero ottenere la piena autorizzazione, ma restare comunque incapaci di aprire un conto bancario aziendale nel Regno Unito, ha aggiunto Jones.
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