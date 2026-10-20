Alcune delle maggiori banche del Regno Unito sono sottoposte a un nuovo esame per le restrizioni sui trasferimenti di criptovalute, dopo che migliaia di clienti hanno segnalato difficoltà nel trasferire denaro verso piattaforme crypto.

Il gruppo di advocacy sulle criptovalute Stand With Crypto ha dichiarato che 9.803 persone hanno presentato 10.092 denunce alle banche britanniche per le restrizioni sui trasferimenti verso piattaforme crypto durante un periodo di 90 giorni compreso tra maggio e agosto 2026. Secondo un rapporto esaminato da Cointelegraph martedì, le denunce sono state presentate tramite lo strumento online del gruppo.

Lloyds Banking Group, uno dei maggiori gruppi bancari del Regno Unito, ha ricevuto il maggior numero di denunce, 2.297, seguito da Barclays con 1.569 e NatWest Group con 1.278, secondo il rapporto.

Le denunce sollevano interrogativi sull’accesso ai servizi crypto nel Regno Unito, mentre il Paese si prepara a introdurre un nuovo regime normativo per gli asset digitali nel 2027.

Le banche britanniche differiscono sui limiti ai trasferimenti in criptovalute

Barclays e HSBC UK sono state indicate come banche che limitano i trasferimenti in criptovalute a 2.500 sterline britanniche (3.300 dollari) per transazione e a 10.000 sterline (13.300 dollari) nell’arco di 30 giorni.

Sei banche, tra cui Starling Bank, TSB e Chase UK, sono state indicate come banche che vietano completamente i trasferimenti legati alle criptovalute.

Source: Stand With Crypto

Nel frattempo, Lloyds Banking Group e Revolut sono state classificate come prive di restrizioni pubblicate sui trasferimenti di criptovalute, nonostante abbiano ricevuto reclami dai clienti.

La pagina ufficiale di assistenza di Revolut, tuttavia, afferma che i trasferimenti verso «alcuni exchange di criptovalute» non sono supportati. Un portavoce di Stand With Crypto ha dichiarato che ciò sembrava essere un problema tecnico piuttosto che una politica esplicita.

Le restrizioni bancarie minacciano le ambizioni del Regno Unito di diventare un hub per le criptovalute

Nick Jones, fondatore e CEO di Zumo, ha dichiarato a Cointelegraph che le restrizioni bancarie sono un problema comune tra i fondatori di aziende crypto del Regno Unito e potrebbero minare le ambizioni del Paese di diventare un hub globale per le criptovalute.

«Questa questione dell’accesso limitato ai servizi bancari deve essere affrontata con urgenza affinché le aziende crypto del Regno Unito possano operare in condizioni di parità, crescere e svilupparsi», ha dichiarato Jones.

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Jones ha inoltre avvertito che l’imminente regime normativo britannico sulle criptovalute potrebbe non risolvere il problema. Sebbene le aziende si stiano preparando all’approvazione obbligatoria da parte della Financial Conduct Authority nell’ottobre 2027, l’accesso a un conto bancario aziendale esula da tale quadro, ha affermato.

Senza un’azione coordinata, le aziende potrebbero ottenere la piena autorizzazione, ma restare comunque incapaci di aprire un conto bancario aziendale nel Regno Unito, ha aggiunto Jones.

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