La SEC segnala la tokenizzazione come area ad alto rischio nelle verifiche di mercato del 2027
Le ultime priorità della SEC evidenziano la tokenizzazione come rischio emergente per il mercato, mentre le criptovalute continuano a non figurare come categoria autonoma di verifica.
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha inserito la tokenizzazione tra le priorità delle verifiche per l’anno fiscale 2027, affiancando i titoli tokenizzati al calcolo quantistico e all’estensione degli orari di negoziazione tra le tendenze emergenti che intende esaminare.
Nelle sue priorità di esame per il 2027, pubblicate venerdì, la SEC ha individuato la tokenizzazione come un ambito di interesse per gli esami delle infrastrutture critiche del mercato. La tokenizzazione non era menzionata esplicitamente nelle priorità dell’agenzia per il 2026.
Il rapporto ha affrontato la sicurezza e l’affidabilità delle infrastrutture di mercato critiche, affermando:
Le verifiche ai sensi del Regolamento SCI si concentreranno sulle tendenze emergenti, tra cui la SI [superintelligenza, il termine usato dall’amministrazione Trump per indicare l’intelligenza artificiale], la tokenizzazione dei titoli, l’estensione degli orari di negoziazione e il calcolo quantistico.
La SEC ha inoltre elencato la tokenizzazione tra le aree ad alto rischio che esaminerà presso le agenzie di compensazione, insieme alla gestione dei default, al prestito titoli e ai rischi operativi.
Nel frattempo, le criptovalute continuano a non figurare come priorità d’esame autonoma per il secondo anno consecutivo. La SEC ha incluso per l’ultima volta una sezione dedicata agli asset crypto nelle sue priorità per l’anno fiscale 2025.
Le nuove priorità arrivano mentre le istituzioni finanziarie tradizionali si addentrano ulteriormente nei titoli tokenizzati. All’inizio di questo mese, una joint venture tra OKX e Intercontinental Exchange ha presentato una richiesta per lanciare una piattaforma che offra azioni tokenizzate di oltre 60 società quotate negli Stati Uniti.
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