Un azionista di Circle Internet Financial, la società che gestisce la stablecoin USDC (USDC), ha intentato una causa contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, la società crypto della sua famiglia World Liberty Financial, entità affiliate e l’inviato speciale degli Stati Uniti per il Medio Oriente Steve Witkoff, in merito a un accordo da 2 miliardi di dollari tra un’entità governativa straniera e Binance.

In un atto depositato giovedì presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia, l’azionista di Circle J. Benjamin Greenberg ha sostenuto che Trump, Witkoff e World Liberty abbiano danneggiato Circle creando un canale attraverso il quale i governi stranieri potevano trasferire denaro usando la stablecoin USD1 della società crypto della famiglia Trump. Secondo Greenberg, questa «corruzione spudorata» lascia Circle «incapace di competere» nel mercato delle stablecoin con la sua USDC.

Al centro delle accuse dell’azionista di Circle c’è un’entità di Abu Dhabi, MGX, legata alla famiglia reale degli Emirati Arabi Uniti, che nel 2025 ha investito 2 miliardi di dollari nell’exchange di criptovalute Binance usando la stablecoin USD1. Il Wall Street Journal ha riferito a febbraio che un altro veicolo d’investimento sostenuto dallo sceicco Tahnoon bin Zayed Al Nahyan ha accettato di acquistare una partecipazione del 49% in World Liberty per 500 milioni di dollari.

«Accettando centinaia di milioni di dollari da un governo straniero, il presidente e le sue società hanno sottratto attività commerciali a [Circle]», ha sostenuto Greenberg, aggiungendo:

«Il ricorrente chiede a questo tribunale di dichiarare che gli atti corrotti del presidente violano la Costituzione, di porre fine alla corruzione spudorata descritta di seguito, di ordinare una rendicontazione dei miliardi di pagamenti provenienti da Stati stranieri e destinati al presidente e alle sue imprese, di imporre alle società che li detengono di restituire gli emolumenti accettati dal presidente tramite esse e di riconoscere un risarcimento per danni compensativi e punitivi».

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Greenberg ha dichiarato di possedere 10.000 azioni ordinarie di Circle, tra le motivazioni della causa. Ha chiesto al tribunale di dichiarare che Trump ha violato la clausola della Costituzione degli Stati Uniti sugli emolumenti esteri attraverso gli accordi crypto e di emettere ingiunzioni che impediscano al presidente e a Witkoff di perseguire interessi finanziari analoghi senza il consenso del Congresso.

Zach Witkoff, il figlio del Witkoff citato nella causa, è cofondatore di World Liberty. Anche Trump e i suoi tre figli sono cofondatori dell’iniziativa crypto.

Un portavoce di Circle ha dichiarato a Cointelegraph che la società «non ha avviato, diretto, autorizzato né partecipato al deposito», rifiutando di commentare un contenzioso in corso. I portavoce di World Liberty e della Casa Bianca non hanno risposto alle richieste di commento sulla causa.

I democratici usano il messaggio della «corruzione» in vista delle elezioni di metà mandato

Il presidente degli Stati Uniti e la sua famiglia sono legati a diverse iniziative crypto che, secondo quanto dichiarato da Trump, gli hanno fruttato 1,4 miliardi di dollari nel 2025, mentre sono costate agli investitori circa 4,7 miliardi di dollari, secondo quanto riportato dall’organizzazione no profit per la tutela dei consumatori Public Citizen. Le iniziative crypto sono solo alcune delle numerose operazioni controverse sulle quali Trump è sottoposto a esame, tra cui l’accettazione di un jet dal governo del Qatar.

Con meno di due settimane alle elezioni di metà mandato del 2026 e con il voto anticipato già iniziato in alcuni Stati degli Stati Uniti, i democratici che si candidano alla rielezione stanno usando gli accordi crypto di Trump come tema divisivo per spingere gli elettori a sostenere i candidati del loro partito. La scorsa settimana, il senatore Mark Warner ha pubblicato uno spot elettorale che sottolineava come il presidente abbia guadagnato «da solo più di 600 milioni di dollari dalla memecoin crypto».

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