La Central Bank of Ireland ha annunciato un’azione esecutiva contro Coinbase Ireland per carenze nella salvaguardia dei fondi degli utenti e nella supervisione tra il 2020 e il 2025.

In un avviso di giovedì, l’autorità di regolamentazione ha dichiarato che la filiale di Coinbase aveva «ammesso le violazioni contestate e concordato sui fatti non controversi», definendo l’azione con multe per 3,6 milioni di dollari. L’avviso affermava che Coinbase Ireland aveva violato le normative relative alla supervisione e alla salvaguardia dei fondi dei clienti e si era affidata impropriamente alla società statunitense dell’exchange per esternalizzare determinati servizi.

L’attuale accordo con gli utenti della società afferma: «Utilizziamo diversi fornitori di servizi (alcuni appartenenti al Coinbase Group e altri no) nell’ambito di accordi di esternalizzazione per aiutarci a fornire i Servizi Coinbase in modo efficiente e con standard qualitativi adeguati».

Nell’avviso di giovedì, la direttrice dell’applicazione delle norme della banca centrale, Karen O’Leary, ha dichiarato che le società operanti in Irlanda «devono avere la cultura e le competenze adeguate per rispettare le regole, rispondere ai rischi e proteggere gli interessi dei clienti», aggiungendo:

«Questa azione contro Coinbase Ireland sottolinea l’attenzione della Central Bank nel garantire che i clienti siano sempre protetti e che l’integrità del sistema finanziario sia mantenuta».

Le sanzioni contro la filiale di Coinbase richiedono l’approvazione dell’Alta Corte irlandese prima di entrare in vigore. L’exchange di criptovalute ha avviato le proprie attività in Irlanda nel 2018, ottenendo una licenza di moneta elettronica dalla banca centrale nel 2019 e la registrazione come prestatore di servizi per le cripto-attività nel 2022.

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