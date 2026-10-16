Il produttore francese di hardware wallet Ledger ha ricevuto diverse segnalazioni di impianti hardware malevoli mesi prima della sua più recente crisi di sicurezza, secondo Mark Karpelès, ex CEO dell’exchange di Bitcoin crollato Mt. Gox.

Karpelès ha dichiarato a Cointelegraph di essere a conoscenza di almeno due persone che hanno contattato Ledger per segnalare dispositivi manomessi già a partire da dicembre 2025. Karpelès ha affermato di non essersi imbattuto in alcun avvertimento pubblico diffuso da Ledger in risposta.

Joe Grand, ricercatore di sicurezza, ha dichiarato a Cointelegraph di aver avvertito Ledger il 4 marzo 2026 della presenza di un impianto malevolo in un Nano X acquistato tramite il marketplace online Lazada Thailand nell’agosto 2025.

Grand ha affermato che Ledger ha riconosciuto le sue conclusioni e dichiarato di stare svolgendo un’indagine interna, ma ha criticato l’azienda per non aver avvertito proattivamente i clienti della minaccia.

Secondo Mark Karpelès, l’educatore vietnamita nel settore delle criptovalute Tai Zen ha contattato Ledger nel dicembre 2025 in merito a un presunto impianto in un hardware wallet. Fonte: Tai Zen

La crisi di sicurezza in corso di Ledger è emersa il 9 ottobre, quando sono state segnalate perdite in criptovalute relative a wallet venduti tramite CryptoBilis, un rivenditore autorizzato nel Sud-est asiatico. Ledger ha confermato che uno dei dispositivi interessati conteneva un impianto non autorizzato.

Ledger ha rifiutato di commentare quando le è stato chiesto come avesse gestito la segnalazione di Grand e ha rinviato Cointelegraph alle sue dichiarazioni pubbliche su X.

«Forse è normale che Ledger non risponda a un singolo episodio in cui viene trovato un impianto su un Ledger acquistato da un rivenditore poco affidabile», ha dichiarato Karpelès. Ha aggiunto:

«Tuttavia, il numero crescente di segnalazioni che devono aver ricevuto e la qualità/tecnologia sempre più avanzata utilizzata avrebbero dovuto metterli in allarme abbastanza da agire e, almeno, ricordare ai clienti di prestare attenzione».

Gli annunci sui marketplace mettono in luce le lacune nella verifica dei rivenditori

In una presentazione condivisa con Cointelegraph, Grand ha identificato il venditore del Ledger manomesso come «LedgerXXX» su Lazada. Al momento della stesura, LedgerXXX non è elencato come rivenditore autorizzato in Thailandia, sebbene lo store di Ledger su Lazada lo sia.

Cointelegraph ha chiesto chiarimenti sia a Grand sia a Ledger sull’identità del venditore e sul suo stato di autorizzazione al momento dell’acquisto del dispositivo.

Il responsabile vendite di OneKey, Archie, ha dichiarato a Cointelegraph che marketplace come Lazada ospitano numerosi venditori indipendenti, rendendo difficile per i clienti distinguere i negozi autorizzati dagli altri annunci.

Fonte: Grand Idea Studio (Joe Grand)

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A seguito dei recenti incidenti, OneKey ha rimosso i propri annunci presso i rivenditori in attesa di controlli più rigorosi, affermando che i produttori devono assumersi la responsabilità di proteggere i clienti invece di affidarsi esclusivamente agli acquirenti per individuare i venditori affidabili.

Le vendite di wallet non autorizzate continuano a destare preoccupazioni per la sicurezza

Le conclusioni di Grand non riguardavano solo Ledger. Nell’agosto 2026 ha inoltre informato Trezor di wallet Trezor One e Model T manomessi, acquistati da venditori non autorizzati su TikTok e Facebook.

Trezor ha dichiarato a Cointelegraph che wallet contraffatti compaiono occasionalmente presso venditori non autorizzati, come aveva avvertito nel 2022 riguardo a dispositivi modificati venduti sui marketplace russi. L’azienda ha affermato che la sua recente dichiarazione sull’assenza di prove di dispositivi compromessi si applicava solo ai nuovi wallet venduti tramite rivenditori autorizzati.

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Tuttavia, Trezor ha affermato di considerare le segnalazioni riguardanti venditori non autorizzati come segnali d’allarme precoci e di utilizzare i risultati dei ricercatori per migliorare i controlli di sicurezza.

«Ciò che cambia il quadro è una nuova tecnica o il primo caso proveniente da un canale autorizzato», ha dichiarato Trezor. «Entrambe le circostanze significano che il problema si è avvicinato agli acquirenti comuni, ed è allora che agiremmo più rapidamente, anche avvertendo direttamente i clienti».

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