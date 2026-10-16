Il giudice respinge la richiesta di CFTC e Gemini di annullare un accordo da 5 milioni di dollari

Il giudice ha stabilito che i cambiamenti nelle priorità di enforcement della CFTC e le accuse di condotta illecita da parte della sua divisione enforcement non erano sufficienti per annullare l’accordo raggiunto da Gemini nel gennaio 2025.

Un giudice federale statunitense ha respinto la richiesta congiunta dell’exchange di criptovalute Gemini e della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) di annullare un accordo da 5 milioni di dollari, nonostante la conclusione dell’autorità di regolamentazione che, secondo gli attuali standard di enforcement, non avrebbe perseguito il caso.

Giovedì, il giudice distrettuale statunitense Alvin Hellerstein ha stabilito che i cambiamenti nelle priorità di enforcement della CFTC e le accuse di condotta illecita da parte della sua divisione enforcement non giustificavano l’annullamento dell’accordo del gennaio 2025.

Il 27 maggio, la CFTC e Gemini hanno chiesto congiuntamente al tribunale di annullare l’accordo dopo che un’indagine interna dell’agenzia aveva rilevato una presunta condotta illecita da parte della divisione enforcement dell’autorità di regolamentazione, incluso il ricorso a un informatore la cui attendibilità era discutibile, pressioni normative improprie e tentativi di impedire la divulgazione di prove.

La sentenza mantiene in vigore un’ingiunzione permanente che vieta a Gemini di rilasciare dichiarazioni false o fuorvianti alla CFTC. L’accordo vieta inoltre a Gemini di negare pubblicamente le conclusioni dell’autorità, sebbene quest’ultima abbia dichiarato a giugno che non avrebbe più applicato tali restrizioni.

Gemini ha già pagato la sanzione di 5 milioni di dollari, che la CFTC aveva precedentemente dichiarato a Cointelegraph non sarebbe stata rimborsata nemmeno nel caso in cui l’accordo fosse stato annullato.

Il giudice cita la decisione di Gemini di raggiungere un accordo prima del processo

Il caso riguardava il modo in cui Gemini gestiva la sua asta di Bitcoin. Secondo l’ordinanza consensuale del gennaio 2025, l’exchange non aveva comunicato che alcuni clienti operavano utilizzando fondi presi in prestito, che si erano verificati scambi con se stessi nonostante le misure di salvaguardia e che determinati trader avevano ricevuto accordi speciali sulle commissioni.

Gemini aveva inoltre presentato dati sui volumi di scambio senza dichiarare che parte dell’attività riguardava tali pratiche.

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Hellerstein ha dichiarato che Gemini era già a conoscenza dei problemi relativi al caso della CFTC quando aveva accettato di raggiungere un accordo, meno di tre settimane prima del processo. Sebbene in seguito l’exchange abbia ottenuto ulteriori documenti interni della CFTC, il giudice ha stabilito che le nuove informazioni non erano sufficienti per annullare un accordo che Gemini aveva accettato volontariamente.

Il giudice ha inoltre respinto l’argomentazione secondo cui l’ordine esecutivo del presidente Donald Trump sugli asset digitali e il nuovo approccio dell’autorità di regolamentazione in materia di enforcement giustificassero un provvedimento favorevole, affermando che riflettevano cambiamenti nella politica, non un cambiamento significativo della legge.

L’ex presidente della CFTC Timothy Massad aveva precedentemente definito la decisione dell’autorità di regolamentazione di ribaltare un caso già definito «straordinariamente insolita», dichiarando a Cointelegraph che il pubblico «merita una spiegazione migliore».

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