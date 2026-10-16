Le affiliate del comitato di azione politica (PAC) Fairshake, finanziato in gran parte da Coinbase e Ripple Labs, hanno aumentato di oltre il 50% le spese inizialmente annunciate in quella che potrebbe essere una corsa decisiva per il controllo del Congresso nel 2026.

Secondo i documenti depositati giovedì presso la Federal Election Commission (FEC), l’affiliata di Fairshake Defend American Jobs — un gruppo che sostiene i candidati repubblicani nelle primarie e nelle elezioni — ha speso 46,6 milioni di dollari in pubblicità contro l’ex legislatore Sherrod Brown e a sostegno del senatore repubblicano in carica Jon Husted nella corsa al Senato in Ohio per le elezioni di metà mandato del 2026. La spesa ha segnato un forte aumento rispetto ai 30 milioni di dollari che Fairshake aveva dichiarato a settembre di voler inizialmente spendere per opporsi al ritorno di Brown al Senato.

«Ho trascorso la mia carriera a combattere Wall Street, le grandi aziende farmaceutiche e il grande petrolio, e in molti casi ho avuto successo», ha detto Brown in un’intervista trasmessa venerdì da Pod Save America, riferendosi agli spot di attacco finanziati dal settore crypto e aggiungendo:

«Jon Husted è il loro uomo [...] Sanno che è il loro candidato, sanno che lo chiamerò a rispondere delle sue azioni e immagino sia la tempesta perfetta, quindi spendono letteralmente decine e decine di milioni di dollari».

A poco meno di tre settimane dalle elezioni statunitensi, in Ohio il voto anticipato è già in corso da 10 giorni. In particolare, l’affiliato di Fairshake non è stato l’unico PAC allineato al settore crypto ad aumentare la spesa mentre gli elettori dell’Ohio esprimevano il loro voto. Il Digital Freedom Fund, un Super PAC creato dai cofondatori di Gemini Tyler e Cameron Winklevoss, ha riferito questa settimana di aver speso circa 3 milioni di dollari in pubblicità per opporsi a Brown e sostenere Husted, portando il totale degli acquisti pubblicitari del gruppo nella corsa in Ohio a oltre 5,9 milioni di dollari.

Le spese di Fairshake hanno già superato quelle del 2024, quando il PAC aveva speso 41 milioni di dollari per sostenere il repubblicano Bernie Moreno e opporsi a Brown, che all’epoca si candidava alla rielezione al Senato. Il legislatore democratico presiedeva la commissione bancaria del Senato ed era una delle voci più esplicite nel contestare le leggi e le politiche sostenute dal settore crypto durante il suo mandato al Congresso.

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La corsa in Ohio non è l’unico obiettivo di Fairshake con l’avvicinarsi delle elezioni di metà mandato. Defend American Jobs ha riferito di aver speso oltre 6,7 milioni di dollari per opporsi al candidato indipendente Dan Osborn nella corsa al Senato in Nebraska. Osborn si candida contro il repubblicano Pete Ricketts, che durante il suo mandato ha votato a favore del Digital Asset Market Clarity Act e del Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins Act.

Cointelegraph ha contattato Fairshake e la campagna di Husted per un commento, ma non ha ricevuto una risposta immediata.

In che modo le elezioni del 2026 potrebbero influenzare le leggi e le politiche statunitensi sulle criptovalute?

Fairshake ha dichiarato apertamente la propria intenzione di «sostenere candidati favorevoli alle criptovalute» nel 2026, nell’ambito dell’obiettivo di riempire la prossima sessione del Congresso con legislatori favorevoli alle politiche sostenute dal settore. A gennaio il PAC ha riferito di avere 193 milioni di dollari in contanti disponibili in vista delle elezioni.

Oltre a PAC come Fairshake e Digital Freedom Fund, anche altri gruppi allineati agli interessi del settore crypto hanno già cercato di influenzare gli elettori nel 2026. Il comitato Fellowship, sostenuto da Cantor Fitzgerald e Anchorage Digital, ha riferito di aver speso oltre 11 milioni di dollari tra agosto 2025 e agosto 2026, principalmente in pubblicità a sostegno di candidati alla Camera e al Senato.

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