Venerdì Bitcoin (BTC) cercava di evitare nuove perdite, mentre i mercati delle criptovalute valutavano le notizie su un exploit che ha colpito i portafogli hardware di Ledger.

Punti chiave:

Bitcoin è rimbalzato dai minimi locali di 80.350 $ fino a recuperare quota 83.000 $ all’apertura di Wall Street.

I mercati delle criptovalute hanno evitato una significativa pressione di vendita dopo le notizie sul furto di fondi agli utenti dei portafogli hardware di Ledger.

BTC/USD ha continuato a essere scambiato intorno agli 82.500 $, mentre i trader guardavano alla chiusura settimanale.





Il prezzo di BTC rimbalza a 83.000 $ nonostante le notizie sul furto legato a Ledger

I dati di TradingView hanno mostrato BTC/USD oscillare intorno al fondamentale livello di supporto degli 82.500 $ venerdì.

Grafico BTC/USD a un’ora. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Dopo essere sceso a 80.350 dollari giovedì, BTC/USD ha registrato un rinnovato interesse da parte degli acquirenti, mentre le liquidazioni di criptovalute nelle 24 ore precedenti superavano 1 miliardo di dollari.

Gli ultimi dati di CoinGlass hanno mostrato che il prezzo spot attraversava la liquidità sul lato delle vendite nei book degli exchange, con tale liquidità che si infittiva intorno agli 84.000 dollari.

Heatmap delle liquidazioni di BTC. Fonte: CoinGlass

Venerdì le azioni statunitensi hanno aperto in rialzo, mentre i titoli tecnologici si sono ripresi dalle vendite di inizio settimana. Il recupero ha coinvolto anche il Nasdaq Composite, indice fortemente orientato alla tecnologia, che secondo CNBC era stato messo sotto pressione dalle proiezioni sugli utili di OpenAI inferiori alle attese.

«La svendita rifletteva squilibri estremi nelle posizioni che, a nostro avviso, devono ancora essere in parte riassorbiti; per questo è improbabile che l’intero comparto dei titoli tecnologici legati all’IA metta semplicemente a segno un brusco rimbalzo a V», la pubblicazione ha citato Adam Crisafulli di Vital Knowledge.

I mercati delle criptovalute sembravano ignorare le notizie secondo cui erano stati sottratti fondi agli utenti dei portafogli hardware Ledger. In un post su X, Ledger ha riconosciuto le accuse e le ha collegate a CryptoBillis, un rivenditore con sede nel Sud-est asiatico.

«Se avete configurato il vostro dispositivo Ledger, valutate la possibilità di trasferire gli asset a un nuovo signer Ledger (con una nuova seed)», ha consigliato.

Negli ultimi mesi i portafogli hardware per criptovalute hanno dovuto affrontare un maggiore controllo sul piano della sicurezza, dopo che il produttore Coldcard ha subito un attacco informatico in più fasi a luglio e agosto.

I dati macroeconomici statunitensi visti come il prossimo catalizzatore della volatilità del prezzo di BTC

I trader di Bitcoin erano sempre più concentrati sull’imminente chiusura della candela settimanale.

Come ha riportato Cointelegraph, 82.500 dollari restavano un livello chiave da riconquistare per i rialzisti, dopo aver funto da supporto dalla metà di settembre. Il livello costituiva inoltre parte di un potenziale pattern di inversione testa e spalle rovesciato, simile a quello emerso nel 2023.

Mercoledì, Bitfinex Alpha, il ramo di ricerca dell’exchange di criptovalute Bitfinex, ha previsto il protrarsi di condizioni di trading in un intervallo fino al 14 ottobre, quando è prevista la pubblicazione di nuovi dati sull’inflazione statunitense.

«La nostra prospettiva principale prevede un consolidamento in un intervallo compreso tra 81.300 e 86.500 dollari in vista dei dati CPI statunitensi del 14 ottobre, con ripetuti nuovi test del livello di 84.000 dollari», ha scritto in un post sul blog.

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