Un gruppo di banche comunitarie ha fatto causa a un’autorità di regolamentazione bancaria statunitense, sostenendo che la sua decisione di consentire alle società di criptovalute di ottenere licenze nazionali limitate per trust bank ecceda l’autorità conferita all’agenzia dal Congresso.

L’Independent Community Bankers of America (ICBA) ha intentato la causa venerdì presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia.

Il gruppo ha sostenuto che l’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) abbia concesso alle società di criptovalute la credibilità derivante da una licenza bancaria statunitense senza garanzie sufficienti né conformità ai normali requisiti bancari.

«La decisione dell’OCC di consentire alle società di ottenere licenze nazionali per trust bank allo scopo di svolgere attività sostanziali non fiduciarie eccede l’autorità conferita all’agenzia dal Congresso», ha dichiarato la presidente e CEO dell’ICBA Rebeca Romero Rainey in una dichiarazione. «Il Congresso non ha creato la licenza nazionale per trust bank come una porta laterale d’accesso al sistema bancario per le società crypto che cercano la credibilità di una licenza bancaria federale senza gli obblighi previsti dal Community Reinvestment Act, la vigilanza consolidata, gli standard patrimoniali e di liquidità e l’assicurazione della FDIC applicabili agli istituti di deposito assicurati.»

Rainey ha aggiunto che l’ICBA chiede al tribunale di ricondurre l’OCC entro i limiti stabiliti dalla legge.

All’OCC è stato chiesto di commentare la causa, ma al momento della pubblicazione non aveva ancora risposto.

Cointelegraph ha riferito ad agosto che, sotto il presidente Donald Trump e il capo dell’OCC Jonathan Gould, l’agenzia ha approvato o approvato con condizioni diverse domande presentate da società crypto che chiedevano licenze per trust bank per ampliare i propri servizi negli Stati Uniti.

Tuttavia, le licenze per trust bank non consentono alle società di accettare depositi o concedere prestiti, distinguendole dalle banche commerciali tradizionali, ha riferito Cointelegraph.

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